Jerezanos detrás de los fármacos

Manuel David Gil Sierra es un jerezano de 33 años que trabaja como farmacéutico en el hospital de Jerez. Un trabajo que le apasiona aunque llegó casi de casualidad. “Mis padres eran muy pragmáticos -explica entre risas- y cuando tenía que empezar a estudiar, en plena crisis, me dijeron que podía estudiar Farmacia porque mi prima había estudiado eso y ‘nunca le faltaba el trabajo’. Así que comencé Farmacia”.

Sin embargo, “ella es farmacéutica comunitaria pero yo tenía bastante inquietud a nivel científico y, como siempre me ha tirado mucho la investigación, opté por la farmacia hospitalaria porque puedes desarrollar mucha actividad clínica. Posteriormente, me metí en un máster de biología molecular, después hice mi tesis… y poco a poco me fue enganchando la investigación ya que también me valía para la bolsa”.

Tras finalizar la carrera, Gil Sierra realizó el FIR (Farmacéutico Interno Residente), pasando dos años en Canarias y dos años en Puerto Real. Y prácticamente desde el principio decidió compaginar sus tareas como farmacéutico hospitalario con la realización de numerosos estudios que en estos años han sido reconocidos por instituciones públicas, revistas especializadas internacionales y por las propias empresas farmacéuticas.Tal como él mismo cuenta, la presión asistencial no le permite dedicarse a ello en el hospital, por lo que es en su “tiempo libre” cuando se dedica a la investigación de los fármacos, logrando destacadas conclusiones. De hecho, recientemente ha publicado junto a dos farmacéuticas un artículo de investigación titulado ‘Biomarker Analysis of Vistusertib Plus Paclitaxel Regimen’ en la revista JAMA Oncology, una de las revistas de oncología y hematología más prestigiosas del mundo.

En concreto, estos tres farmacéuticos han realizado una “revisión e interpretación de la eficacia, seguridad y eficiencia de una nueva combinación de fármacos (vistusertib más paclitaxel) en cáncer de ovario, teniendo en cuenta nuevos biomarcadores que podrían servir para optimizar las estrategias de tratamiento”. Se trata de un trabajo que ha sido firmado por los farmacéuticos jerezanos Manuel David Gil Sierra y María del Pilar Briceño Casado, en colaboración con Cristina Moreno Ramos. Además, estos investigadores también están desarrollando otros proyectos de investigación sobre evaluación de medicamentos, algunos de los cuales “han sido seleccionados para la concesión de becas y ayudas de sociedades científicas”, según explican.

De hecho, el pasado mes de abril otra de sus publicaciones científicas fue seleccionada como ganadora de ‘Cápsulas de investigación científica especiales de 2022’ de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria. Este trabajo titulado ‘Clinical and pharmacoeconomic impact of subgroup analysis in onco-hematological patients’ está firmado también por los farmacéuticos jerezanos Manuel David Gil Sierra y María del Pilar Briceño Casado. Además, en este caso, colaboró con ellos Marina Sánchez Hidalgo de la Universidad de Sevilla. El galardón obtenido pretende seleccionar “aquellas investigaciones relevantes de farmacéuticos hospitalarios de todo el territorio nacional para, posteriormente, divulgarlas de forma amena a través de vídeos explicativos en varias plataformas audiovisuales”. De esta manera, los resultados de los estudios desarrollados pueden llegar a un mayor número de personas no especialistas en el tema abordado.

“Nuestros estudios demuestran cómo interpretaciones inadecuadas de ciertos datos en los ensayos clínicos pueden afectar negativamente a la eficacia y seguridad de los tratamientos en pacientes individuales, así como a la eficiencia del sistema sanitario de forma global”, afirma el doctor Gil Sierra, primer autor de estos trabajos. Al tiempo que añade que “también hemos demostrado que se requieren criterios objetivos en el uso de determinados datos de los ensayos clínicos para realizar comparaciones entre tratamientos”. Algunas de estas publicaciones científicas forman parte de una línea de investigación que ya había recibido varios premios nacionales por parte de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, así como reconocimiento por la European Association of Hospital Pharmacists.

Otros trabajos

Estas no son las únicas investigaciones que ha realizado a lo largo de su trayectoria profesional ya que también tiene estudios en el área de oncología, neumología, covid y dermatología, entre otros. De hecho, su tesis doctoral recibió varios premios de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria.

Por citar algunos ejemplos, en 2019 la Unidad de Farmacia del Hospital Universitario de Puerto Real fue galardonada con el Primer Premio de Comunicaciones Científicas de la Sociedad Andaluza de Farmacéuticos de Hospitales y Centros Sociosanitarios, en la 16º edición de su congreso, celebrado en Huelva.

La comunicación, titulada ‘Network meta-análisis de primera línea de tratamiento para pacientes con mieloma múltiple no candidatos a trasplante’, fue presentada por los autores Manuel David Gil Sierra, Silvia Fénix Caballero y Emilio Jesús Alegre el Rey, todos ellos procedentes del centro portorrealeño. Un estudio en el que colaboró también Vicente Gimeno Ballester, profesional del Hospital de San Jorge (Huesca).

También en julio del pasado año una línea de investigación sobre análisis e interpretación de datos de los ensayos clínicos que permitió profundizar en estos aspectos para nuevos fármacos en diferentes enfermedades neoplásicas, como el cáncer de pulmón, de mama, leucemia mieloide aguda o carcinoma de cavidad oral mereció la publicación en la revista internacional ‘New England Journal of Medicine’, considerada de las más prestigiosas en el campo de la Oncohematología.

Fue Manuel David Gil, facultativo del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Puerto Real, junto a Pilar Briceño y Jesús Sierra, facultativa y jefe de sección del Servicio de Farmacia del Hospital Universitario de Jerez, respectivamente los autores de esta publicación.

Utilidad de los estudios

El doctor Gil Sierra explica que algunos de sus artículos ya han sido utilizados “por el Ministerio de Sanidad de España para hacer informes de posicionamiento terapéuticos, que son unos documentos en los que se dice para qué sirven los fármacos”. Igualmente, “otros de mis artículos han servido para algunas guías clínicas a nivel mundial, como una sobre el cáncer de pulmón, y otros se han utilizado para documentos de instituciones a nivel de comunidades autónomas y ministerio”. Incluso, “algunas empresas farmacéuticas contactan conmigo a nivel internacional por si quiero hacer colaboraciones o formar parte de asesorías”.

Este farmacéutico jerezano reconoce que su investigaciones las realiza fuera del trabajo porque en España “no hay apoyos para la investigación. Las becas o ayudas que he recibido han sido de sociedades científicas por convocatoria competitiva, pero no porque nadie me haya dicho ‘David, te vas a dedicar a investigar’. Eso es imposible con la presión asistencial a la que nos vemos sometidos”.

Por ello, lamenta que “la investigación en España tenga pocos apoyos. Entiendo que haya mucha gente que no se haya prestado a investigar y haya cogido por otro camino porque es bastante duro”.

Día del Farmacéutico

A pocos días para que se celebre el Día Mundial del Farmacéutico, el próximo 25 de septiembre, Gil Sierra destaca que con esta efemérides “se pone en valor la importancia de estos profesionales en los ámbitos de práctica asistencial a los pacientes, docencia, investigación sanitaria y gestión de los medicamentos”. Así, por ejemplo, destaca que la farmacia hospitalaria es un área bastante desconocida para el ciudadano, en general. Todo ello a pesar de las diversas funciones que se ejerce desde esta especialidad: optimización de los medicamentos, gestión de los productos, farmacogenética, preparación de fármacos para pacientes oncológicos, entrega de medicación a pacientes ambulatorios… “Un montón de actividades que están un poco a la sombra ya que muchas veces el ciudadano ni sabe que existe una farmacia en el hospital”, concluye Gil Sierra.