“Flama es una línea de carcasas para móvil jerezana con ilustraciones únicas que representan la cultura de Andalucía”. Así se presenta Flama, el proyecto de Mónica Sánchez, una joven de 27 años que se ha lanzado al emprendimiento en tiempos de pandemia.

“Estudié Turismo, me quedé parada justo antes del estado de alarma y cuando llegó el confinamiento sabía que no me podía quedar parada. Tenía que hacer algo, no podía quedarme en casa sin hacer nada. Empecé a ver vídeos en YouTube, de estos chicos que se han ido a Andorra que tienen cursos, para empezar a diseñar la marca y demás, y he conseguido hacerlo todo yo. Creo que no soy consciente del trabajo que he realizado este año”, declara la joven.

“Siempre he tenido en la mente hacer algo que representara nuestra tierra, nuestras tradiciones, nuestras fiestas, pero no sabía dónde plasmarlo. Un día llegué al perfil de un chico que me inspiró, que es además de Cádiz y estudió en la UCA, y pensé que si él lo había conseguido, ¿por qué yo no? Hice clic y empecé a investigar cómo sacar el proyecto adelante”, relata Mónica.

Tras un año desde que comenzó a nacer la marca, la jerezana ha ido perfeccionando todo, y ahora es incluso ella la que imprime cada carcasa y el packaging para mejorar el producto. “Tras meses de autoformación online y de terminar con los detalles este proyecto dio la luz en octubre de 2020 donde comenzamos a trabajar con impresión bajo demanda. Ante la gran acogida de nuestro proyecto y tras muchos contratiempos conseguimos convertirnos en una marca privada con nuestro propio stock en enero de 2021", refleja Flama en su web (www.flamacoleccion.com).

“He invertido todo lo que tengo en esta firma. Estoy muy contenta porque es un sueño. Siempre he querido estar al frente de mi propio negocio y el confinamiento me permitió centrarme en ello. No podía estar más tiempo esperando que me dijeran que sí tras una entrevista de trabajo”, declara la jerezana.