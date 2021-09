Ganemos Jerez reclama la aprobación urgente de la reforma del Reglamento de Extranjería

Ganemos Jerez recuerda que “hace más de un año el Gobierno central se comprometió a llevar a cabo la reforma del Reglamento de Extranjería con el objetivo de facilitar a los menores y adolescentes migrantes no acompañados su transición a la vida adulta. Esta buscaba garantizarles, a partir de los 16 años, el derecho a estar documentados de manera automática mediante una autorización de Residencia y Trabajo. La medida agilizaría a su vez los requisitos de renovación de este permiso a partir de los 18 años”.

Sin embargo, la formación denuncia en un comunicado que “cada día que pasa sin que el Consejo de Ministros apruebe el decreto tiene consecuencias nefastas en la vida de estos y estas jóvenes que desean estudiar y/o trabajar y no se les permite con la actual normativa: la gran mayoría pierde las autorizaciones de trabajo que obtuvieron gracias a la Instrucción 1/2020 de la Secretaría de Estado de Migraciones, quedándose con una autorización de residencia que no les permite trabajar; otros no pueden renovar sus autorizaciones de residencia por no contar con medios económicos suficientes, se les exige ingresar más de 2.000 euros mensuales, quedándose en situación administrativa irregular. Finalmente, se dan casos en los que ni siquiera han podido acceder por primera vez a la autorización de residencia que les habría correspondido porque no fue reconocida, en su momento, su minoría de edad”.

Esta reforma del Reglamento de Extranjería “es una respuesta de justicia social a una situación de indefensión en la que se encuentran miles de jóvenes sin apoyo familiar y social que al cumplir la mayoría de edad no han podido regularizar su situación administrativa debido a las trabas que impone el actual Reglamento, impidiendo su integración social, educativa y laboral”.

Las ONGS y el resto de entidades que cuentan con proyectos de emancipación e inserción sociolaboral de estas personas ex tuteladas “valoran positivamente la iniciativa del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, siendo una recomendación que se realizó en su momento por el Defensor del Pueblo de España, considerando que es una medida de justicia y absoluta y urgente necesidad”.

“Con el actual bloqueo a la aprobación del Reglamento -añade Ganemos Jerez- nos encontramos ante un escenario de nuevo desamparo que perpetúa su situación de irregularidad. Un escenario de inseguridad jurídica, desprotección y, fundamentalmente, una situación de injusticia promovida por parte de un gobierno que dice defender los Derechos Humanos. Este escenario fomenta el rechazo, la xenofobia, el racismo; los criminaliza”.

“Son varias las organizaciones que a nivel local trabajan específicamente con este colectivo y que reclaman la importancia de esta reforma. Es fundamental para la inclusión de este colectivo de jóvenes en nuestra sociedad. Su aprobación tendría efectos positivos inmediatos en sus vidas”, explica Javier Saborido, integrante de Ganemos Jerez.

La formación municipalista va a presentar en el próximo pleno municipal una propuesta para que el Ayuntamiento inste al Gobierno de España a la aprobación urgente de esta reforma en el próximo Consejo de Ministros, subrayando su importancia “para que estas personas jóvenes adquieran derechos básicos para poder desarrollarse y vivir de forma autónoma con dignidad”, concluye el comunicado de Ganemos Jerez.