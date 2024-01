García-Pelayo sobre el discurso del Rey Melchor: "Hay gente que no aguanta que a Jerez le vaya bien y generan polémicas artificiales"

María José García-Pelayo ha reconocido esta mañana en rueda de prensa respecto a la polémica por el discurso del Rey Melchor tras la cabalgata de los Reyes Magos que todo es "una polémica creada por quienes les interesa montarla, porque para nosotros no existe polémica alguna".

La alcaldesa ha asegurado que "hay gente que no aguanta que a Jerez le vaya bien y que haya tenido una Navidad extraordinaria, y hay gente que no aguanta que el gobierno municipal pueda hacer bien las cosas, por eso generan polémica artificiales donde no lo hay".

La primera edil señaló también que "hay que respetar lo que cada uno piensa, y por parte del gobierno tenemos que respetar que tenemos libertad de pensamiento y cada uno traslada lo que considera oportuno. Está claro que en este caso hay un empeño de generar polémica en torno a algo ".

Por último, recordó que "como he dicho desde el primer momento, no voy a gobernar peleándome con nadie y voy a respetar lo que piense lo que piense todo el mundo, y por eso pido también que respeten lo que yo pienso. Tengo mis principios y mis principios son conocidos, por tanto, que no líen, lo que tienen que hacer es trabajar y dejar de generar polémicas porque los fuegos artificiales ya los tuvimos el día 31. Les pido que dejen ya el turrón y se pongan a trabajar".