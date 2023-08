Hipólito Sancho de Sopranis o cómo publicar después de muerto

"Se trata de un texto inédito. Seguro". Madrid. Finales de 2016. El archivero, diplomatista, paleógrafo e historiador jerezano Javier E. Jiménez López de Eguileta se dirige a la Biblioteca Nacional de España para consultar los fondos de la Colección África en busca de ciertos datos sobre su donante Tomás García Figueras, a propósito de su dirección técnica en los trabajos de recuperación de la Biblioteca Capitular de la antigua Iglesia Colegial en 1935 y 1936. Durante la tarea encuentra un cuadernillo mecanografiado que llevaba por título 'Alfonso el Sabio y la provincia de Cádiz. 1255-28' (sic). Lo componían 49 hojas de texto y 11 de notas, de 31 x 21,3 cm., escritas por una sola cara. En la primera página la mano del propio García Figueras había dejado escrito: "Hipólito Sancho Mayi".

"Únicamente por estas señas la autoría del manuscrito ya quedaba clara, pero la lectura que del mismo hice en aquellos momentos me confirmó no solo esta, sino también –para entonces era ya buen conocedor de la bibliografía de Sancho– que se trataba de un texto inédito del historiador portuense. El manuscrito requería, por tanto, de un preciso estudio que pudiese determinar su alcance y la conveniencia de ser preparado para su posible publicación", cuenta un emocionado Jiménez.

Pero además, el análisis había de continuarse por la concreción de la fecha de su redacción. Para ello, ciertas referencias bibliográficas resultaron de gran ayuda a la hora de aproximarse a ella. Pero también el hecho de que Sancho no escribió este trabajo a iniciativa propia, sino invitado por una recién creada 'Cátedra Alfonso el Sabio', que le encargó una conferencia con la cual se iban a "inaugurar sus labores". Es decir, 1953.

Sin embargo, que la vida de la Cátedra Alfonso el Sabio de Cádiz fuese frustrada al poco de nacer –no se le conoce actividad más allá de 1954– pudo haber dado al traste con la idea inicial de su divulgación impresa, habiendo relegado el texto del que tratamos a un cajón del escritorio de Sancho.

Ve la luz así está conferencia oculta, ahora en forma de libro, de Sopranis, 'Alfonso X el Sabio y la provincia de Cádiz (1255-1282)' (Editorial UCA, 2022), con edición y estudio preliminar por Javier E. Jiménez López de Eguileta y prólogo de Rafael Sánchez Saus. "El mejor compendio de la historia de la comarca en el siglo XIII, aderezado con unos razonamientos y unas ideas del Hipólito Sancho más maduro, que aún a día de hoy –por más que se haya avanzado mucho desde entonces– pueden resultar interesantes y, en cierto modo, novedosas", destaca Jiménez.

Gracias probablemente a la amistad que desde hacía años les unía, Sopranis confió una copia del texto a Tomás García Figueras, aquella que décadas después ha aparecido entre sus fondos legados a la BNE. Hay que destacar que García Figueras fue un gran mecenas de Hipólito hasta el final de su vida. "Si el político africanista la recibió con la intención de publicársela a su colega en el Centro de Estudios Históricos Jerezanos, del que ambos habían sido fundadores en 1934, como ciertamente en otras ocasiones había ocurrido, es algo que no podemos confirmar. Pero sí puedo acreditar que no fue la única copia que de ese texto existió. Aunque hoy perdida, no cabe la menor duda de que guardaba otra en su poder Juan de la Lastra y Terry, su último 'discípulo', quien después de los días de su maestro se dedicó a fusilarla sin ningún tipo de reparo, a tenor de ciertos artículos publicados en la prensa a partir de 1964".

"Esta obra que ahora exhumamos es un perfecto compendio de los conocimiento que en 1953 se tenía sobre la labor social, económica y política de San Fernando y Alfonso X 'El Sabio' en Cádiz. Ahí es donde está el valor de la obra y la oportuna edición que le ha hecho la Universidad de Cádiz", subraya Jiménez López de Eguileta.

"Por otro lado -añade- esta obra de Hipólito nos lleva a pensar que pocos historiadores hay que sigan publicando después de muerto. Eso es un don que tenía este hombre, que escribía muchísimo -tenía una colosal labor historiográfica- y muchas de sus investigaciones no terminaron editándose, quedándose en el cajón de los olvidos, donde han aparecido muchos años después como es el caso. Baste citar, por ejemplo, los títulos que se han publicado en los últimos años sobre las escuelas pías de la Aurora de El Puerto de Santa María, el templo primitivo de la prioral de dicha ciudad o la imagen de Nuestra Señora de Consolación de Jerez, o incluso aquellos otros que fueron apareciendo póstumamente desde que en 1964 Hipólito Sancho muriera". 'Alfonso X el Sabio y la provincia de Cádiz (1255-1282)' se puede adquirir en librerías y por la web de la editorial de la UCA.

El pasado 17 de agosto se cumplieron 59 años del fallecimiento de Hipólito Sancho. Y no por eso ha dejado de publicar. Ojo.