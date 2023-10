Historias por contar

Llegados a este punto de mis ‘Rebuscos’, y con la perspectiva de estos siete años, no me puedo resistir a seguir contando algunas historias y anécdotas relacionadas con aquellos hombres y mujeres que hicieron que nuestros vinos se conocieran por todo el mundo. Pienso que aún quedaran cosas en el tintero, pero como dijo alguien alguna vez: ‘feci quod potui, faciant meliora potentes’.

Un regalo de antes y de ahora

En la ciudad de Lancaster, Inglaterra, hay un museo, el Judges´Lodgings Museun. Entre los cuadros que cuelgan en sus paredes hay uno pintado por William Redmore Bigg (1755-1828), el titulado A Bottle of Wine.

Recrea una sencilla escena familiar. Dos niños, elegantemente vestidos, llevan una botella de vino a la abuela que los recibe sentada a la puerta de una cabaña rústica. En la distancia se observa una mansión de campo rodeada de árboles.

La narrativa sentimental del cuadro sugiere el cuidado y consideración hacia la abuela, cuya hija se casó ventajosamente con el dueño de la mansión.

Nada hay que perturbe el momento de felicidad compartida. El artista es recordado como un pintor de escenas pintorescas, a menudo con connotaciones moralizantes y sentimentales, que se ajustaban al gusto de su época. Los temas de sus pinturas fueron tan populares que muchos de ellos fueron reproducidos en grabados.

Es muy posible que esa botella fuera de jerez. El tradicional regalo para la abuela (granny), que los británicos asocian en su imaginario colectivo hasta la actualidad de manera simple e inconexa.

Una acción que, pasado casi dos siglos, los responsables Harvey, con su popular Bristol Cream, retomarán en 1974 para el Día de la madre: ‘This Mother´s Day let your gift say it all’.

Dos jóvenes bien vestidos a la moda, él y ella, ofrecen una botella de ese jerez dulce, a la feliz madre, que la recibe, sentada, en el cuidado jardín de la casa.

Bodegas Lacave

La familia gaditana de los Lacave, involucrada en el negocio de los vinos de Jerez, fue objeto en 2020 y 2021de sendos libros que analizaban su intensa actividad comercial en la zona.El primero de la profesora de la Universidad de Cádiz, María Vázquez Fariñas, ‘El negocio del vino en la ciudad de Cádiz. Historia empresarial de Lacave y Compañía, 1810-1927’ (Ed. Marcial Pons). Una obra basada en su tesis doctoral ‘El negocio del vino en el Cádiz del XIX, las bodegas Lacave’ defendida en el 2017.

En esta obra, como se indica por la propia autora: ‘se presenta un completo estudio sobre el origen y la evolución de los negocios de la familia Lacave en Cádiz, ejemplo de burguesía vinatera emprendedora. La investigación se centra en las cuatro primeras generaciones de la familia, desde que Pedro Lacave Miramont iniciara sus actividades en Cádiz en el primer tercio de la centuria decimonónica, hasta la década de los treinta del siglo XX, cuando la compañía familiar entró a formar parte de la demarcación de la Denominación de Origen ‘Jerez-Xérès-Sherry’.

En la historia de las Bodegas Lacave se diferencian claramente dos periodos. El primero abarca desde 1810 hasta 1870, y transcurre paralelo a la coyuntura económica gaditana, caracterizada por la expansión y el crecimiento. El segundo, desde 1870 hasta 1927, es un periodo de gran inestabilidad, en el que la empresa tuvo que hacer frente a la crisis del sector vitivinícola andaluz.

Se analizan los negocios, inversiones, estrategias e innovaciones que llevaron a esta familia a formar parte de la élite local gaditana, llegando a convertirse en uno de los principales exportadores de vinos del Marco del Jerez, y contribuyendo así al desarrollo de la provincia de Cádiz’.

Al año siguiente, en edición francesa, lo hace Jean-Jacques Lacrampe con su obra ‘Les Lacave, une dynastie Béarnaise. Les Négociants Basco-Béarnais a Cadix, 1750-1850’ (Cercle Historique de L´Arribére).

Este mismo año se ha editado la versión en español con el título de ‘Los Lacave, una dinastía gaditana’.

La importancia de esta empresa fue relevante en el periodo de entresiglos, tal como recoge una de las ediciones oficiales del Álbum Nacional, revista ilustrada de finales del siglo XIX, a la que le dedica un monográfico sobre el fomento de la producción española.

De Cádiz pasamos a Jerez con las bodegas del Marqués del Mérito. Sus bodegas fueron visitadas por la reina Victoria Eugenia, el 29 de abril de 1920.

En el salón del embotellado de la compañía fue servido un almuerzo a la reina y sus acompañantes, entre estos se encontraban sus hermanos, los Marqueses de Carisbrooke, Duquesa de San Carlos, Condesa del Puerto, Marqués de Bendaña, Duque de Alba, Princesa Meltarnich, Duques de Durcal, Peñaranda, Santoña y Montellano, con sus hijos Paloma Falcó y Marqués de Pons, la Srta. Carmen Martínez de Irujo, los Marqueses de Janduri, Miss Ilda Halling, Lord Pembroke,y otras autoridades.

Sus bodegas de la calle Arcos fueron adquiridas a su anterior propietario, el Marqués de Misa.

La ‘Bodega Grande’ constaba de seis naves, midiendo en su longitud 156 metros por 36 de ancho, con una capacidad para ocho mil botas. El total de las diez bodegas que componen el conjunto pueden albergar 30.000 pipas de 500 litros cada una.

La extensión de toda la finca edificada mide 41.162 metros cuadrados, cuya exportación anual oscila entre 3.000 y 4.000 pipas de 500 litros.

Exportación del jerez a los Estados Unidos

Revisando la prensa local, concretamente El Guadalete de fecha 6 de marzo de 1910, nos encontramos en portada con una extensa carta dirigida a Javier Piñero, director del diario, escrita por el que en aquel tiempo era cónsul de Estados Unidos en la ciudad, Perceval Gasset (1858-1929), cargo que desempeñó desde 1908 hasta 1912.

Lo encabezaba de esta manera: ‘La exportación de los vinos de Jerez’. En la misma reflexionaba sobre el comercio de los vinos de Jerez con su país, dando algunas claves de interés.

Esta actitud contrasta con la mostrada en 1866 por su colega, el cónsul americano en Cádiz, R. F. Farrell.

Delicado asunto estudiado por la profesora de la UCA, Gloria Espigado Tocino en su trabajo publicado en la revista Historia de Jerez: ‘Exportación y fraude en el comercio del vino: los informes del cónsul norteamericano en Cádiz, 1866-1867’.

Imágenes

La firma del publicista jerezano Justo Lara Garzón ‘Ponito’, que ejerció de directivo en la agencia Publi-Xeres, aparece en el diseño del cartel de J. Ruiz para su coñac Emperadores. Una de las pocas que se conocen de él.

Muy diferente de los dibujos de Carlos Sáez de Tejada (1897-1958), como los que realizó para Domecq.

O bien esta alegoría de Jerez de la Frontera que formaba parte de un calendario encargado por el Banco de Bilbao en 1939.

Pintura de técnica mixta hecha con lápices de colores y tinta con acabado cromado.

Otro apunte, es la etiqueta del Vermouth ‘Tres Pretores’ de Cayetano del Pino, de la litografía alemana Hill&Klein, de la ciudad de Barmen, datada a finales del XIX.

Una nueva incógnita se nos plantea con el logotipo de las ya desaparecidas bodegas jerezanas Palomino & Vergara, surgida de la unión comercial entre Juan Vicente Vergara Sanchiz y su cuñado Juan Palomino Jiménez.

Ni Alfonso de la Calle Vergara, en su ‘La familia Vergara, del Norte al Sur’ (2016), ni Bartolomé Vergara Vergara, en ‘La familia Vergara en el negocio del vino de Jerez’ (2008) nos aclara la intención con la que lo creó y patentó Juan Vicente Vergara Lassaletta (1831-1900).

Finalmente, hemos encontrado la explicación del nombre Lukol. Los laboratorios Lukol fueron creados en 1918. Para ello se asociaron Manuel Luque y Dastis y Enrique Sánchez Olmo, combinado las dos primeras letras de sus apellidos. Dato que hemos localizado en una Guía publicada en 1920.

Las fábricas de botellas

El 22 de junio de 1895, Antoine Vergier Jeune, en representación de Andrés Becouze, solicitaba permiso al Ayuntamiento de Jerez para construir una fábrica de vidrio en un lugar muy cercano a la estación de trenes de la ciudad.

Como procedía según la regulación municipal, el centro se situaría en las afueras de la ciudad, en una zona que por aquel entonces no estaba urbanizada para evitar cualquier riesgo de incendio o explosión.Menos de un año después, se le concedía la licencia de apertura, inaugurándose un 5 de mayo de 1896. El titular del periódico El Guadalete, en la inauguración de la fábrica de vidrios conocida como La Jerezana, fue ‘La fiesta del trabajo’: ‘D. Rafael García del Salto brindó celebrando el primer paso dado por la industria jerezana; dijo que Jerez debía de estar agradecido a la iniciativa de Mr. Bocuze que traía su capital y su inteligencia a esta ciudad para salvar quizás a nuestros obreros de la crisis que les amenaza. Exhortó luego a la juventud jerezana (…) Los obreros de la fábrica obsequiaron a las señoras de Bocuze con elegantes ramos de flores (…)

Imposible enumerar las personas que asistieron a tan simpática fiesta: basta decir que todo Jerez en sus diversas clases, estaba dignamente representado, pudiendo calcularse en cerca de 300 personas las que se sentaron a la mesa. Los Sres. de Bocuze, auxiliados por el Sr. Picardo y sus hijos, hicieron cumplidamente los honores a los invitados, enseñándoles todos los departamentos de la instalación industrial con amabilidad suma. Después de terminado el acto, el dueño de la fábrica obsequió a los obreros con un lunch tan espléndido como el servido a los invitados’.

Esta fábrica pasó varias vicisitudes, destacando la crisis sufrida durante la Primera Guerra Mundial, tal como recoge el mismo periódico el 14 de mayo de 1918, así como el cambio de denominación a Compagnie Generale des Verreries Espagnoles, y centralizada desde Bilbao.

En 1925 se contabilizaban 700 trabajadores, y en 1927 entre 450 a 500.

El 26 de noviembre de 2009 el último horno de la factoría se apagaría para siempre.

Pero esta no fue la única fábrica de botellas en nuestra ciudad. Por iniciativa de Sebastián Canavese Chateau se inauguraba La Constancia, el 9 de mayo de 1896, como se hace eco El Guadalete. Tan solo cuatro días después de La Jerezana.

La Constancia estaba situada en las inmediaciones de la Plaza de Toros, y su construcción estuvo a cargo del arquitecto municipal Rafael Esteve.

Las dos fotos de la fábrica de botella que hemos traído están tomadas de la ‘Guía recuerdo de la VI Asamblea Sanitaria Regional Andaluza. Jerez septiembre de 1920’, editada en Cádiz por la Imprenta Manuel Álvarez.