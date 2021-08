El responsable de Pediatría del Hospital de Jerez recibe el Premio al Mejor Trabajo Científico del Colegio de Médicos de Cádiz

El responsable de la Unidad de Pediatría del Hospital Universitario de Jerez, David Gómez-Pastrana, ha recibido recientemente el Premio al Mejor Trabajo Científico ‘Dr. Luna Fantoni’ del Colegio de Médicos de Cádiz en su XX edición por un estudio sobre el diagnóstico por imagen de la tuberculosis infantil.

El estudio tiene su origen en un encuentro científico internacional celebrado en octubre de 2018 en La Haya y en el que expertos mundiales abordaron la dificultad de precisar el diagnóstico de la tuberculosis infantil mediante las técnicas de imagen convencionales. Algunos de esos profesionales, entre los que se encontraba el especialista jerezano, decidieron formar un grupo de trabajo multicéntrico con el objetivo de desarrollar un artículo científico que analizara este tema. Y así fue como el pasado año se publicó el estudio multicéntrico ‘Advanced imaging tools for childhood tuberculosis: potential applications and research needs’, publicado en la prestigiosa ‘The Lancet Infectious Diseases’.

Como explica el doctor Gómez-Pastrana, la tuberculosis sigue siendo hoy en día la enfermedad infecciosa que provoca mayor mortalidad a nivel mundial. De hecho, se estima que se producen más de 200.000 muertes anuales en niños debido a ella, a pesar de ser una enfermedad curable con el tratamiento médico adecuado. Añade, que el diagnóstico en niños tiene aún mayor dificultad ya que no se suele tener confirmación microbiológica, por lo que el diagnóstico de la patología se da cuando el menor ha tenido contacto con un adulto con tuberculosis e interpretando una radiografía de tórax. Sin embargo, esto último, según señala el especialista, no es suficiente para el diagnóstico de tuberculosis en algunos niños que precisan otras técnicas de diagnóstico por imagen.

Además de David Gómez-Pastrana, en el estudio han participado el profesor Sanjay Kain y Álvaro Ordóñez, del Centro de Investigación de Tuberculosis de la Facultad de Medicina Johns Hopkins; el profesor Savvas Andronikou, del Departamento de Radiología del Hospital Infantil de Filadelfia y la Facultad de Medicina de Pensilvania; el profesor Pierre Goussard, del Hospital Tygerber en Cape Town; Samir Antani, de la National Library of Medicine y National Institutes of Health (EEUU); el profesor Cristophe Delacourt, del Hospital Necker-Enfants-Malades en París; Paul Jean-Philippe, del National Institute of Allergy and Infectious Diseases, y el profesor Carlos Pérez Vélez, de la división de enfermedades infecciosas de la Universidad de Arizona.