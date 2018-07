Inversión para mejorar los accesos a Jerez por Área Sur

La colaboración público-privada permitirá comenzar, de manera inminente, la remodelación del entorno del centro comercial Área Sur. Así lo anunció ayer la alcaldesa Mamen Sánchez, acompañada por el delegado de Movilidad, José Antonio Díaz, y el director de Urbanismo, Benito García. En concreto, las actuaciones, recogidas en un convenio firmado entre Ayuntamiento y Union Investment real estate (UIRE), se llevarán a cabo en la avenida Reina Sofía y afectarán al tramo comprendido entre las rotondas de la Cooperativa y de José Estévez. El plazo estimado de ejecución de este proyecto es de seis meses.

Durante la presentación del proyecto de adecuación de este espacio público, la alcaldesa detalló que "los trabajos comenzarán en los próximos días, una vez que el proyecto ejecutado por los servicios municipales de Urbanismo, haya sido adjudicado previamente en junta de gobierno local a la empresa Canteras de Almargen SL". El importe de la obra será de 344.306 euros, de los que 94.000 son aportación municipal y el montante restante será sufragado por la empresa propietaria de Área Sur.

El Ayuntamiento sufragará 90.000 de los 344.000 euros que costará la obraInfraestructuras ha iniciado ya los trabajos de mejora del parque de Picadueñas"El PP vende los servicios rentables y quiere municipalizar los que no lo son"

En este sentido, Mamen Sánchez destacó ayer que "se trata del fruto de la colaboración entre la Administración Pública y la empresa privada, en este caso se beneficia el Ayuntamiento porque se adecua una zona de acceso a la ciudad con mejoras importantes de accesibilidad, movilidad y seguridad, y de otro lado, el centro comercial mejora su entorno y accesos". Para la regidora socialista se trata, además, de una actuación es "muy demandada por los vecinos y supondrá un revulsivo para este entorno".

Asimismo, adelantó que "se solventarán los desordenes en el talud de desmonte de la antigua carretera N-IV, denominada avenida Reina Sofía". De este modo, una vez estabilizado se llevarán a cabo en el mismo medidas necesarias para evitar su deslizamiento, especialmente de drenaje. Entre las obras que se van a ejecutar, Sánchez destacó la adecuación y pavimentación de la margen izquierda de la carretera, el acondicionamiento del espacio libre público anexo y la ejecución de nuevas instalaciones para paradas de autobuses. Además, la zona incluirá un parque biosaludable y un nuevo tramo de carril bici.

El teniente de alcaldesa de Sostenibilidad, Participación y Movilidad, José Antonio Díaz, detalló que el carril bici que se construirá se unirá al existente en la altura del hospital por lo que " se cierra el cinturón del mismo y damos así cumplimiento al Plan Andaluz de la Bicicleta". "Una vez más hemos cumplido nuestro compromiso para con la ciudad y seguimos haciendo mejoras que ponen en valor nuestras infraestructuras que se suman a las llevadas a cabo en barrios, plaza Belén y plaza de Las Angustias, entre otras".

La mejora del entorno de Área Sur incluirá la adecuación y pavimentación de la margen izquierda. Además, se realizará la pavimentación del tramo y nuevo carril bici, la mejora del drenaje superficial de la carretera mediante la ejecución de una cuneta de guarda y la reparación y conexión de los imbornales existentes, que se conectan a un nuevo colector. Otra actuación prevista es la reparación puntual del acerado existente en la margen derecha, con pavimento de similares características al existente.

El proyecto incluye el acondicionamiento de espacios libres. En concreto, de la zona que se encuentra situada al sur, junto a la glorieta José Estévez, donde se procederá a la adecuación de la misma con la plantación de vegetación similar a la existente y la implantación de un pequeño parque biosaludable.

La alcaldesa anunció ayer que se procederá a la instalación y mejora de cinco paradas: una situada en la avenida Carolina de Soto y Corro, y cuatro, en la avenida Ana María Sierra. En todas ellas se incluirán nuevas marquesinas y pavimento solado, además de la adecuación del paso de peatones próximo.

Igualmente, "estamos actuando en el parque de Picadueñas que es precioso, yo digo que es donde se pueden ver las mejores puestas de sol en Jerez. Es un parque que no ha sido utilizado en los últimos años por el mal estado en el que se encuentra y desde Infraestructuras se van a adecuar los caminos para que se pueda recuperar y la gente pueda volver a ir a ese parque". Sánchez recordó, además, que recientemente se ha mejorado la visibilidad del parque, ya que estaba "completamente tapada la carretera con los setos". "Estamos haciendo siempre una actuación conjunta sobre las grandes obras que también se están llevando a cabo en la ciudad", añadió.

En la misma línea, José Antonio Díaz destacó que este proyecto "es uno más de reorganización de un espacio libre público que no estaba pavimentado y desarrollado urbanísticamente. Vamos a ponerlo en valor sobre todo porque es una zona de entrada a la ciudad de las más importantes".

El edil socialista mostró su satisfacción por el hecho de que la iniciativa se pueda realizar gracias a la colaboración público-privada. "Salimos ganando la ciudad de Jerez puesto que la aportación económica de la parte privada es superior y eso es lo que hay que hacer, como hicimos con la bodega Las Copas para la actuación en la zona de las naves de la carretera de Sanlúcar", añadió.

En este punto, Díaz comparó "las iniciativas productivas y que suman a la ciudad y enriquecen" frente "a lo que otros partidos proponen". En alusión a la propuesta del alcaldable del PP, Antonio Saldaña, sobre la plaza de toros, recordó que es "una instalación privada que no es nuestra y está catalogada. En su visión de ingeniero 3D, que es Saldaña, no sé como quiere hacer en una zona catalogada un subterráneo, zonas comerciales... no lo entendemos o sí lo entendemos, estamos en campaña electoral y vale todo".

El delegado aseguró que "una de las cuestiones que es la seña de identidad del PP es que lo que no es productivo ni beneficioso para la ciudad, los servicios que no rentables, los quiere municipalizar". Mientras que, "los servicios rentables y beneficiosos, los vende y los pone en manos privadas". "Es un sinsentido el planteamiento de Saldaña y esa es la diferencia con el gobierno socialista, nosotros llegamos a un convenio de colaboración con las empresas privadas para que aporten y sumen, no para que supongan un sobrecoste a la ciudad".

Respecto al proyecto del entorno de la plaza Esteve, el edil de Movilidad confirmó ayer que se llevará a cabo en 2019. "Hemos decidido posponerlo para el año que viene", adelantó. En concreto, el cambio de fecha se debe a que el presupuesto municipal no se ha aprobado en el tiempo previsto y ha acumulado un retraso de tres meses, pendiente del visto bueno de Hacienda. Esta circunstancia "ha impedido que pudiéramos disponer del crédito para poderlo licitarlo y, por tanto, consideramos que lo oportuno es hacerlo en verano para provocar menos molestias a los comerciantes". De hecho, así se lo han traslado desde el gobierno local a los comerciantes y hay "unanimidad". "Ya hemos tenido el ejemplo de la plaza de las Angustias y entendemos que no podemos causar molestias a los comerciantes y a los ciudadanos. En verano, sin embargo, baja la intensidad de la ciudad".

En este punto, aseguró que se realizarán "actuaciones puntuales de manera paliativa" siempre que sea necesario en dicha zona. "El problema de Esteve y Corredera es que hay que hacer una doble intervención, ya que hay que mejorar toda la red de saneamiento y abastecimiento igual que en Las Angustias, y después realizar la intervención", afirmó Díaz.

Igualmente, la alcaldesa reconoció que de haber comenzado el procedimiento tras la puesta en marcha del presupuesto municipal, las obras hubiesen comenzado "en plena Navidad y entendíamos que no podíamos cerrar 4 ó 5 meses ese entorno con la Navidad de por medio". De todas forma, el proyecto de Esteve "ya está terminado, que es lo importante".