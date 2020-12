Jaime Espinar: "Algo huele mal en el Xera"

El concejal del PP, Jaime Espinar, ha comparecido este miércoles para pedir explicaciones al gobierno local sobre la celebración del Xera Festival el pasado mes de octubre. El edil popular ha recordado que "llevamos dos plenos queriendo que Mamen Sánchez comparezca pero por, diferentes circunstancias, no llega esa comparecencia". Además, "las últimas noticias que tenemos es que no va a ser ella la que dé la cara, saltándose el reglamento, sino que va a ser Paco Camas el que dé explicaciones". En este punto, Espinar ha dejado claro que desde el PP "ni cuestionamos a los artistas ni a la cultura, estamos a favor de la cultura segura". Sin embargo, "no estamos de acuerdo en la manera en la que se ha organizado este Festival que le ha costado a los jerezanos 74.037 euros".

Entre los motivos de desacuerdo con la celebración de este evento, el edil ha puesto en entredicho las medidas de seguridad y salud así como las contrataciones realizadas. En cuanto a salud, "creo que todos conocimos las imágenes que salieron a nivel nacional de cómo las personas se saltaban las medidas de seguridad relacionadas con el coronavirus sin que el Ayuntamiento de Jerez pusiera remedio".

Hay que recordar, ha dicho Espinar, que "era la celebración de un festival celebrado por el propio Ayuntamiento que dice que en la plaza de la Asunción no había más de 150 asistentes. Eso es falso, porque las imágenes se pueden ver". "Sánchez juega a engañar porque acotó parte de La Asunción y ahí metió a 150 personas pero dejó abierto el tránsito en La Asunción donde había puestos de comida ambulante y bares y, al final, aquello se convirtió en una botellódromo".

Por estos motivos, para el PP no hay ninguna duda de que "ha habido una falta de previsión y de trabajo y ha habido un engaño puesto que el aforo era muchísimo mayor y deberían haberse pedido permisos y enviar informes a la delegación de Salud de la Junta". Sin embargo, "la propia delegación nos ha informado de que no se le ha pedido nada".

Por otra parte, aunque desde el primer momento se puso el foco en el tema sanitario, el PP "ha ido pidiendo información de cosas que nos chirrían en cuanto a las contrataciones". "Nos chirría porque hemos pedido la junta de gobierno local de 1 de octubre de 2020 y en esta se contrata a los artistas, a la producción y lo que es el sonido y la iluminación. El día 1 es el día antes del Festival, ¿me están diciendo ustedes que estas empresas no estaban ya montando cuando la junta de gobierno se realizó a las 9 de la noche? Hay dudas suficientes de que algo huele mal en al Festival Xera", ha recalcado Espinar.

Además, según la versión del PP, "se utilizaron medios de pago que están expresamente prohibido por el Ministerio, como es el libramiento de pago a justificar para el Festival Xera por valor de 38.900". Se trata de un método que se utiliza para "cuestiones impredecibles o que surgen de manera fortuita". "¿Me están diciendo que no sabían que el Festival se iba a celebrar el día 2 y había que recurrir a este medio de pago?", ha preguntado el edil popular.

Por todo lo argumentado, para el PP está claro que existen "dudas más que latentes de que algo huele mal en el Xera. Pero es que hay más, nos surgen más dudas porque nos dicen desde el propio Ganemos que quieren comparecer ellos porque son los que organizan. ¿Quién organiza? ¿Ganemos o el Ayuntamiento? Porque hay personas del grupo de trabajo que están contratadas en el Xera".

Así las cosas, Espinar ha asegurado que "estamos viendo que esto es el voto favorable de Ganemos a Mamen Sánchez y nos está costando todos los años 74.000 euros e incumpliendo las medidas de seguridad". Por ello, y ante la falta de explicaciones por parte del gobierno local, "pedimos que no se escondan más y den la cara".