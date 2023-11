"Asistir al Festival de Cine de mi ciudad forma parte de mi compromiso con la cultura. Una cultura de verdad, crítica, sana, sin censuras"

El actor jerezano José Manuel Poga recibe hoy sábado el Premio de Honor del Festival de Cine de Jerez 'Con Acento'. Pero antes de subir al escenario para recoger este reconocimiento bien merecido, participó en la sección ‘Un vino con’ del Festival, cuyo objetivo es recibir a "grandes cineastas para que puedan hablar de su experiencia a través de una charla en abierto".

'Miel de Naranjas', 'Grupo 7', 'El niño', 'El hombre de las mil caras' son algunos títulos de la gran lista de películas en las que ha participado el jerezano. En televisión cosecha grandes éxitos en 'La casa de papel', 'Sky rojo', 'La peste' y 'El cuerpo en llamas', entre otras series. En teatro hay obras como 'Insolación' y en la sección de cortometrajes está feliz porque 'La vida entre dos noches' es candidato a un Goya.

Antes del encuentro con seguidores, compañeros y amantes del cine en el Festival jerezano, José Manuel charla con Diario de Jerez, poniendo de relieve que sigue teniendo la misma ilusión con la que empezó, que mantiene los pies en el suelo y adelanta, aunque sin detalles aún, que pronto lo veremos en otros proyectos.

Tras sus últimos éxitos, ¿cómo se encuentra? ¿Es su momento, por ahora, más 'dulce' de la carrera?

Me encuentro en calma, tranquilo y disfrutón. Cuando cuentan conmigo para un proyecto que para mí puede resultar interesante, sí que atraviesas un momento 'dulce'... Pero este oficio también tiene momentos amargos y hostiles. La dulzura se acaba cuando terminas el proyecto y aprendo a vivir de la manita con la señora incertidumbre, que a veces puede ser bastante agria. Nada ni nadie te asegura cuándo vas a volver a trabajar. Es algo con lo que se aprende a convivir. Pero aún así pretendo caminar por el lado más dulce y luminoso, porque creo que esa actitud constante es la que atrae la energía de la abundancia. Me coloco en un código esperanzador y luminoso y mira..., de momento me funciona.

Vuelve a Jerez para participar y recibir un premio en el Festival de Cine 'Con Acento'. ¿Qué sientes al estar en su ciudad en un evento en el que se pone sobre la mesa la importancia del cine?

Agradezco enormemente la iniciativa de crear un Festival de Cine en Jerez. Hace unos día oí a una persona, de Sevilla, de unos 30 y tantos años que estaba encantada con la celebración de los Grammys, pero que no tenía ni idea de que en su ciudad se lleva 20 años celebrando un festival de cine europeo. ¡Ostias! Me dio que pensar. Asistir al Festival de Cine de mi ciudad forma parte de mi compromiso con la cultura. Una cultura de verdad, auténtica, crítica, sana, sin censuras. Y a la vez con mi compromiso, como adulto, con las nuevas generaciones.

¿Algún proyecto que pueda adelantar?

Tengo proyectos muy interesantes por delante, pero soy muy cauteloso con estas cosas. Son muchas cosas y prefiero no soltar prenda porque soy muy propenso a dejarme llevar en las conversaciones y se me va la lengua. De todas formas, ya os enteraréis.

¿Qué hay aún de ese joven Poga que hacía clown? ¿Sigue teniendo esa energía de querer comerse el mundo?

Ese Poga va conmigo siempre. Este sábado me dan un premio honorífico a mi trayectoria. Bueno, me abruma. Porque siempre tengo la sensación de que estoy empezando. Para mí el siguiente proyecto que haga será como el primero que hice, con toda la ilusión, compromiso y pasión que hace años. Con su poquita de experiencia, que me viene estupendo. No sé si me apetece tanto comerme el mundo como un plato de croquetas de puchero, la verdad. Yo creo que con las croquetas voy bien de momento.

Son muchos los jóvenes que ven en usted el reflejo de a donde quieren llegar. ¿Qué les diría?

La gran pregunta. No hay un patrón, ni un modelo a seguir que llevándolo a rajatabla podrás alcanzar el 'éxito' en este oficio. No. El éxito es un concepto extraño. Para mí el éxito, el gran anhelado éxito, recae en aceptar la derrota y aprenderse la incertidumbre laboral. En mantener tu salud mental intacta. Cuidarse.

Este oficio va muy de la mano con tu manera de vivir y de estar en el mundo. Para mí es importante la amabilidad y la gentileza. Pero no sólo en el teatro y en el cine. Yo creo que a un actor o actriz le va a ir mucho mejor si es amable y si tiene una actitud gentil hacia los demás. Ah, y sobre todo poneos al día de cómo funciona el sistema fiscal con respecto a las personas que nos damos de alta en régimen de artista, las ayudas administrativas, las prestaciones. Somos trabajadores que no todos los meses tenemos nómina y tenemos varios pagadores. Somos trabajadores de temporadas cortas. Jóvenes, haceros de un buen gestor o gestora y que os guíe muy bien. Y ya después miramos un poquito el Instagram. Y claro, deporte, dale duro al inglés y no abuses de las drogas, come sano, viaja, pffff... Bueno, vuestro instinto lo sabe. Hacedle caso.