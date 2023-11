La Junta aportará fondos propios para poder culminar la rehabilitación de La Asunción en Jerez

La Junta de Andalucía ha anunciado que ha conseguido "ampliar hasta junio de 2024 el plazo dado para poder finalizar las obras de rehabilitación de los bloques de la barriada de la Asunción". En concreto, en una nota, la Administración ha detallado que una representación de la Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda mantuvo este jueves una reunión con 22 comunidades de propietarios de la barriada de La Asunción que aún están inmersos en obras. A los afectados se les ha trasladado "que se ha conseguido incrementar el plazo, inicialmente previsto para final de año, en seis meses, lo que proporcionará ese margen necesario para terminar una obra que, durante este tiempo, ha sufrido varios incumplimientos en el cronograma".

Hay que recordar que la rehabilitación de esta barriada debía estar finalizada antes del 31 de diciembre para que pudiera financiarse con unos fondos europeos. Ante la imposibilidad de hacerlo, desde la Consejería de Fomento se ha indicado que "se ha reservado una partida en los presupuestos de la Junta para 2024 para atender aquellas obras que no se hayan podido finalizar en tiempo y forma en la Asunción, que ha sido un caso excepcional con respecto al resto de barriadas beneficiarias de las subvenciones de la ITI de Cádiz y cuyas obras de rehabilitación, a diferencia de la barriada jerezana, se encuentran ejecutadas o a punto de finalizar".

"La prórroga y la partida para 2024 son la fórmula que la consejera de Fomento, Rocío Díaz, anunció que estaban trabajando para arrojar certidumbre a los vecinos. Con ello, se ha querido trasladar un mensaje de tranquilidad a los vecinos de que no van a perder las ayudas. En cualquier caso, se ha recomendado a que, pese a este nuevo plazo, se aceleren todos los trabajos pendientes para que cuando llegue el 30 de junio no se vuelva a repetir esta situación y las obras no sólo estén terminadas, sino que esté toda la documentación presentada y los expedientes completamente cerrados", recalcan desde la Junta de Andalucía.

El Gobierno andaluz ha insistido en que, desde el primer momento, "se ha involucrado en esta actuación mucho más allá del papel que legalmente le corresponde, que es el de ser la entidad concedente de la subvención. En el último año se han celebrado una veintena de reuniones de trabajo a instancia de la Junta de Andalucía para ayudar a desbloquear esta situación que se ha producido por el incumplimiento sistemático de los cronogramas por parte de la anterior dirección facultativa".

En esta reunión con los vecinos han estado presentes la delegada territorial de Fomento en Cádiz, Carmen Sánchez, y la concejal de Urbanismo, Ordenación del Territorio y Vivienda del Ayuntamiento de Jerez, Belén de la Cuadra, además de los técnicos tanto de la Junta como de la administración local.

Satisfacción del Ayuntamiento de Jerez

Por su parte, la alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha mostrado su satisfacción por el anuncio de la Consejería de Fomento de la Junta de Andalucía "de ampliación del plazo que tenían las comunidades de la barriada de La Asunción para acabar las obras de rehabilitación, plazo inicialmente previsto para final de año".

Una decisión que muestra "el extraordinario compromiso que, desde el primer momento, ha mostrado el Gobierno de Juanma Moreno con estos vecinos así como el gobierno local". La regidora jerezana ha valorado que la Junta "haya conseguido ampliar hasta junio de 2024 este plazo y así poder terminar, en tiempo y forma, las obras de rehabilitación de los bloques, asunto que ha sido trasladado en una nueva reuniónmantenida con los afectados tanto por el Ayuntamiento como por la Junta".

Asimismo, García-Pelayo ha valorado positivamente que, tras expirar el plazo de los fondos europeos, la Junta de Andalucía "ha reservado una partida de los Presupuestos de 2024 para atender las obras que no se hayan podido finalizar en tiempo y forma en La Asunción". La alcaldesa ha reafirmado "su compromiso de que tanto desde el Ayuntamiento como de la Junta se está trabajando en todo momento para que los vecinos no pierdan ni tengan que devolver estas ayudas del Gobierno de la Junta de Andalucía con fondos europeos".

María José García-Pelayo ha insistido también en "el constante trabajo que desde el gobierno local, en plena coordinación con la delegada territorial de Fomento, Ordenación del Territorio y Vivienda de la Junta, Carmen Sánchez, se viene realizando desde el primer día para hacer frente a esta difícil situación. Un trabajo que comenzó abriendo una oficina de asesoramiento e información a los vecinos que permitió cumplir el primer 50%".