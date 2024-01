'Take That' se suma al cartel de Tío Pepe Festival en Jerez

Las bodegas de González Byass en Jerez serán nuevamente el epicentro de 'Veranea en la Bodega' durante los meses de julio y agosto. Este evento, organizado por la Familia de Vino González Byass, ofrece a los visitantes una experiencia integral que abarca el ámbito gastronómico, musical y sensorial.

'Take That', la mítica banda de pop británica de los años 90 e integrada en la actualidad por Gary Barlow, Mark Owen y Howard Donald, se suma al cartel de Tío Pepe Festival el próximo 21 de julio.

El concierto de 'Take That' se suma al de los últimos artistas y grupos confirmados para la próxima edición de “Veranea en la Bodega 2024”, como son Ana Mena, Gilberto Santa Rosa, Raphael, Miguel Poveda, concierto tributo God Save The Queen, La Oreja de Van Gogh, Antonio José, Amaral, India Martínez, el tributo ‘Arrival From Sweden, The Music of ABBA’, Santiago Auserón, Nil Moliner o Los Secretos. La programación se completa con los ciclos ‘Solera y Compás’, con artistas como María Terremoto y Rancapino Chico o Israel Fernández junto a Diego del Morao, y el toque de humor de ‘Tío Pepe Comedy’.

Las entradas para las actuaciones anunciadas se encuentran a la venta en: www.veraneaenlabodega.com.