Luz verde a los cuatro nuevos títulos propuestos para el Campus de Jerez

El Campus de Jerez ampliará a partir de los próximos cursos con una nueva oferta formativa, tras el visto bueno de la Consejería de Universidad, Investigación e Innovación a las propuestas realizadas desde la UCA. En concreto, han pasado el corte los máster interuniversitarios en Derecho del Vino y en Derecho Digital, y los programas de doctorado en Marketing e investigación de Mercados y en Investigación y Análisis del Flamenco.

En principio, los másters de Derecho del Vino y Derecho digital tienen previsto implantarse en el curso 26/27, mientras que los programas de Doctorando en Investigación y Análisis del Flamenco y Márketing e Investigación de Mercados tienen previsto comenzar en el curso 28/29.

Una vez analizadas las alegaciones presentadas por dicha universidad y tras el acuerdo alcanzado con todas las instituciones académicas, se confirman dos nuevas titulaciones a la propuesta validada en una primera fase, toda vez que se incorpora un nuevo grado propuesta por la UCA.

La selección de grados, másteres y doctorados correspondientes a la UCA y al resto de universidades del sistema público la ha dado a conocer el consejero José Carlos Gómez Villamandos a los rectores durante una sesión de trabajo celebrada en Córdoba. El nuevo documento con los últimos cambios en la programación deberá someterse a valoración del Consejo Andaluz de Universidades (CAU) el próximo 2 de abril y recabar el resto de informes preceptivos para posteriormente pasar por Consejo de Gobierno para su visto bueno definitivo.

En cuanto a los másteres, tendrá cabida en la futura oferta de la institución académica gaditana el máster de Seguridad y Protección Marítima, condicionado en la primera evaluación y aceptado ahora tras entregar la UCA más información y detalles sobre esta titulación.

Criterios para la selección de las enseñanzas

Gómez Villamandos ha trasladado a los rectores que en las titulaciones finalmente aceptadas se ha priorizado una serie de criterios considerados nucleares en el decreto de ordenación de enseñanzas. Entre esas consideraciones, ha destacado la optimización de recursos públicos en la implantación de los títulos, la modernización y actualización de la programación o la cohesión territorial y la atención a las zonas en riesgo de despoblación. En este último aspecto, ha incidido en la necesidad de reforzar la fijación al territorio y en el papel de los campus como dinamizadores del desarrollo local. Asimismo, también ha hecho hincapié en la internacionalización, en la enseñanza interuniversitaria que implique a varios campus con una visión más regional y en la formación de carácter dual, que combina la enseñanza en las aulas y las prácticas en empresas y que se aplicará por primera vez en Andalucía buscando favorecer la empleabilidad del alumnado. Con ello se pretende garantizar la sostenibilidad de la formación y evitar duplicidades y carencias significativas en todo el sistema universitario.

Por otro lado, el consejero de Universidad ha querido agradecer “el enorme esfuerzo llevado a cabo por todo el sistema público para ajustar y complementar una oferta capaz de dar respuesta a las demandas no sólo de los estudiantes, sino también del tejido empresarial y de la sociedad en general”.

Las nuevas titulaciones se podrán impartir a partir del curso 2025/2026

El documento final deberá pasar por el Consejo Andaluz de Universidades (CAU) y tendrá que ser ratificada en Consejo de Gobierno, tras lo cual la Consejería de Universidad será la encargada de autorizar los correspondientes procesos de verificación de todos los títulos. Para ello tendrá que constatar previamente el cumplimiento de otra serie de exigencias reguladas por ley y recogidas en el decreto de ordenación de enseñanzas. Se trata de criterios relacionados con la suficiencia de recursos disponibles para la implantación de las correspondientes titulaciones.

En esta fase de verificación será el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades el responsable de tomar la última decisión teniendo en cuenta los informes de evaluación de los planes de estudio emitidos por la Agencia para la Calidad Científica y Universitaria (ACCUA). Las estimaciones que maneja el Gobierno andaluz es que todo ese proceso se complete en 2025.

La planificación tendrá una vigencia de cuatro años, con posibilidad de revisión cada dos, y las carreras contenidas en ella se implantarán entre los cursos 2025/2026 y 2028/2029. Comenzará entonces una etapa muy relevante de renovación académica en Andalucía, después de más de una década de paralización para las instituciones académicas de la región, que han tenido que competir con el resto del sistema nacional de educación superior en desigualdad

de oportunidades. Las universidades de otras comunidades han podido a lo largo de este periodo tomarle el puso a las necesidades del mercado, de las empresas, del alumnado y de la sociedad en general para actualizar su oferta académica. Sin embargo, en la región la ausencia de planificación ha producido una concentración de titulaciones en determinadas ramas de conocimiento o la inexistencia de carreras que atendiesen a las nuevas demandas de profesionales cualificados.

Las 21 nuevas titulaciones de la UCA se concretan en cuatro grados, 14 másteres y tres doctorados. De ese cómputo global, una enseñanza tendrá carácter dual y 10 se desarrollarán de forma conjunta con otros campus, por lo que serán interuniversitarios, asumiendo la coordinación de seis de ellas. A estas formaciones se suman cuatro de corte internacional, ejerciendo el liderazgo en dos de ellas.

Grados:

-Educación Social

-Ingeniería en energías renovables

-Joint Bachelor in Sustainable Blue Economy (Grado conjunto en Economía Azul Sostenible) (INTERNACIONAL)

-Logística y Transporte (INTERUNIVERSITARIO Y DUAL)

Másteres:

-Clínica y Epidemiología de las Enfermedades Emergentes (INTERUNIVERSITARIOO)

-Derecho del Vino (INTERUNIVERSITARIO)

-Derecho Digital (INTERUNIVERSITARIO)

-Dirección de Proyectos (INTERUNIVERSITARIO)

-Diseño Industrial e Innovación (INTERUNIVERSITARIO)

-Humanización y Ética de la Salud

-Investigación e Intervención Comunitaria para la Transformación y la Inclusión Social (INTERUNIVERSITARIO)

-Joint Master in Port Management and Logistics (Máster conjunto en Gestión y Logística Portuaria) (INTERNACIONAL)

-Joint Master in Sustainable Management of Organizations (Máster Conjunto en Gestión Sostenible de Empresas) (INTERNACIONAL)

-Master Degree in Applied Phycology

-Master in Nature Based Solutions in Productive and Natural Ecosystems

-Petroquímica y Tecnologías del Hidrógeno

-Seguridad y Protección Marítimas

-Sistemas de Refrigeración y Climatización Sostenibles (INTERUNIVERSITARIO)

Doctorados:

-Investigación y análisis del flamenco (INTERUNIVERSITARIO)

-Joint Doctorate in Marine and Maritime Science and Technology (Doctorado conjunto en Ciencias y Tecnología Marinas y Marítimas) (INTERNACIONAL)

-Marketing e Investigación de Mercados (INTERUNIVERSITARIO)