El Cuponazo de la ONCE deja 40.000 euros en Jerez.

El sorteo del Cuponazo de la ONCE de este viernes ha dejado 11 millones de euros en la Venta Quemada de la localidad granadina de Cúllar, donde Gregorio González vendió la serie agraciada con seis millones de euros y otros 125 cupones premiados con 40.000 euros cada uno.

Según una nota de la ONCE, desde 2011, año en el que Gregorio González comenzó a vender en la entidad, todos los viernes vende el mismo número, el 91913, la serie completa que integran 135 cupones y que saca uno a uno a través del TPV. Tanto es así que los clientes lo consideran y le piden "el número de Venta Quemada". "Me gusto el primer día y desde entonces lo vendo todos los viernes -explica-. Y cuando alguien me lo pide para ese mismo día le intento convencer para que compre el de viernes. Fíjate si soy fiel que ya tengo sacada la serie completa para la semana que viene (...) Es un número feo y a la vez bonito", apunta.

Se da la circunstancia de que este mismo sorteo ha dejado un cupón premiado con 40.000 euros respectivamente en Chiclana de la Frontera y Jerez en la provincia de Cádiz y otro igual en Osuna (Sevilla), por lo que en total ha repartido 11.120.000 euros entre las provincias de Granada, Cádiz y Sevilla. Y aún ha dejado otros 120.000 euros en otras localidades de la Región de Murcia.

Hay que recordar que a a finales del pasado mes de febrero la ciudad también resultó premiada, al venderse en la ciudad diez cupones premiados cada uno con 35.000 euros.