De María: “Cerrar la hostelería ha empeorado la pandemia”

Antonio de María, presidente de Horeca, considera que la ampliación del horario para que los clientes puedan recoger sus pedidos en los locales de hostelería (hasta ahora sólo podían esperarlos en casa) “es un pasito adelante más” si bien sigue sin entender que “haya negocios que estén perdiendo nueve horas de negocio, que pudiendo cerrar a las tres de la mañana lo estén haciendo a las seis de la tarde”, perdiendo nueve horas de trabajo.

El presidente de Horeca no comparte el cierre de la hostelería algo que considera ilógico porque “se nos ha cerrado y el número de contagios se ha multiplicado por cuatro. Está claro que la hostelería no es la fuente de contagio, más bien al contrario”.

De María segura que “tras el cierre de las discotecas se ha llegado a actuar en chalés reconvertidos en los que se cobraba hasta entrada. La gente está controlada en los locales, mantienen distancia y siguen de forma obligada unas normas que en otros lugares no cumplen”. A este respecto apunta el caso de “matrimonios que quieren ir a cenar pero no pueden porque los restaurantes están cerrados. Quedan en casa de uno de ellos y cada cual lleva algo de comer y beber y pasan allí la velada. Ahí sí que hay riesgo de contagio, no en el restaurante”.