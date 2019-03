Marín reitera el compromiso de pagar la deuda a la plantilla de la Real Escuela

El vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, ha reiterado este viernes el compromiso del Gobierno andaluz de abonar los 700.000 euros de deuda que la Junta mantiene con la plantilla de la Real Escuela de Arte Ecuestre en Jerez. Lo hizo durante una visita a la institución donde tuvo un breve encuentro con los trabajadores afectados por los impagos. “He tenido la oportunidad de estar con ellos unos minutos, saludarles y hablarles del futuro de esta Real Escuela, que es muy optimista, muy bueno y, sobre todo, donde la Junta va a estar totalmente comprometida con un proyecto como este, como no puede ser de otra forma”, recalcó Marín.

En la misma línea, el dirigente andaluz destacó que su Gobierno “tiene un compromiso serio y firme” con la institución. “No solamente porque sea un proyecto a nivel turístico que ha promocionado Andalucía a nivel internacional sino porque realmente creo es un proyecto, el arte ecuestre, que también produce y provoca un gran reflejo en el conjunto de la sociedad andaluza”, subrayó. Por ello, hizo hincapié en lo que supone el arte ecuestre: “Estamos hablando de generación de riqueza, empleo y, sobre todo, de arraigo a una población. 145.000 personas visitaron el año pasado este recinto y vieron el espectáculo”.

Tras las recientes protestas de los trabajadores por los impagos, Marín aseguró que tanto él como el viceconsejero Alejandro Cardenete ya le han trasladado el “compromiso” de abonarles las cantidades que tienen pendientes, pero para ello es necesario que primero se terminen de resolver los asuntos judiciales. “Realmente ahora la decisión judicial está entre si es una demanda colectiva o individual y en el momento que se resuelva se le abonarán esos atrasos. El plazo lo establece el TSJA, cuando ellos decidan, nosotros iniciaremos las gestiones para el pago”, avanzó.

En cuanto a la posibilidad de cambiar o no el actual modelo de gestión pública de las instalaciones para no repetir los problemas de liquidez, Marín afirmó que “no es una cuestión de cambio en el modelo de gestión sólo”. “Es una cuestión, como he dicho anteriormente, de compromiso de una Administración que participa en un proyecto como es este junto a la Diputación provincial de Cádiz y otras instituciones”.

A juicio del dirigente andaluz, “lo que tenemos que hacer es poner en marcha, como estamos haciendo, un plan estratégico a nivel andaluz, un plan de acción donde Jerez y en este caso la Real Escuela formen parte de él”. Del mismo modo, abogó por “ser también capaces de integrar este espacio en la ciudad de Jerez y en los profesionales del sector. Creo que es muy importante que todo el mundo sea consciente de la importancia que tienen proyectos como este y eso garantizará no solamente el futuro sino que, además, hará también que los trabajadores tengan mejores condiciones laborales y que tengan la posibilidad en el futuro de poder llevar nuevamente fuera de Jerez y de Andalucía este espectáculo”. En definitiva, “creo que hasta ahora se ha estado haciendo un trabajo bueno pero siempre todo es mejorable. Eso es lo que vamos a intentar”.