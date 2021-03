Medalla de Plata de la Junta para José Maldonado, policía local de Jerez

José Maldonado, policía local del Ayuntamiento de Jerez, ha ingresado en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía y se le ha concedido la Medalla de Plata por la Consejería de Presidencia de la Junta de Andalucía por su actuación al hacer frente a dos atracadores armados que intentaban robar en un 'compro oro' de Puertas del Sol en mayo de 2017.

El día de autos, los atracadores actuaron empuñando un arma de fuego real y otra simulada y uno de los delincuentes apretó varias veces el gatillo de la pistola que portaba. El arma, vieja pues le faltaban hasta las cachas, se encasquilló. Horas más tarde, el agente Maldonado tuvo la certeza absoluta de que la pistola que se encasquilló fue la que era capaz de disparar proyectiles. "Cuando he tenido la confirmación se me ha venido el mundo encima. La verdad es que es un bajonazo. Si llega a disparar me atraviesa el pecho allí mismo. La reacción que tuve fue inclinarme atrás y disparar".

Con los dos atracadores tras el mostrador y un cliente en la zona de la trastienda el agente comenzó a solicitar a voz en grito a los asaltantes que depusieran las armas. Visto que el nerviosismo crecía por instantes, el agente Maldonado decidió buscar un blanco en la joyería que sirviera para intimidar a los delincuentes y no supusiera riesgo alguno para la integridad física de nadie. Fue por ello por lo que eligió un espejo que tras quedar roto cumplió una última función: los asaltantes entregaron sus armas.

"Esta profesión es así. Incluso hay gente que dice que es una vida tranquila, que a fin de cuentas estamos dando vueltas por Jerez y cosas así, pero lo cierto es que cuando llega la hora te juegas el tipo y, muchas veces, esa circunstancia llega cuando menos te lo esperas", explicaba entonces el agente José Maldonado.

La categoría de Medalla de Plata es el máximo reconocimiento en la Orden al Mérito de la Policía Local de Andalucía, que tiene como finalidad premiar y reconocer a las personas la prestación de servicios, acciones o méritos excepcionales relacionados con los distintos cuerpos de la policía local de Andalucía ocon las competencias de los mismos.

La Medalla de Plata se concede por intervenir en servicios en los que se ha mantenido una conducta que evidencia un sobresaliente y excepcional valor personal, abnegación y eficacia, con riesgo de la propia vida, produciéndose en algunos casos lesiones de las que no ha derivado grado de invalidez o incapacidad, por lo que su concesión no lleva aparejada premio económico.