Miguel Núñez de Molina da un paso importante

Jerez va a contar con un nuevo novillero con caballos, Miguel Ángel Núñez de Molina, que debutará con los del castoreño el próximo domingo en la plaza de toros sevillana de Cantillana.

De niño no le gustaban los toros a nuestro joven torero, que recuerda que un día presenciando casualmente una corrida por televisión vio una cogida: “Ese hombre se levantó con una cornada fuerte, y esa determinación de querer volver a la cara del toro, esa fuerza y ese ímpetu me hizo llenarme de la armonía de la tauromaquia y le dije a mi padre que quería ser como ese torero”.

Su padre, muy recordado en Jerez y en su barrio de Santiago, era un hombre con sensibilidad: “Sabía que era una profesión muy bonita y me llevó a la desaparecida Escuela Taurina Municipal”. Allí estuvo con Antonio Lozano y Sandra Moscoso. “Me enseñaron a torear y cuando cerraron la escuela, pasé a la de El Puerto donde Galloso me ayudó muchísimo. Me llevé el primer premio de El Puerto y el del Capote de la Maestra Nati. En Sanlúcar quedé segundo”. Siguió sumando triunfos en La Puebla o Tarifa.

Ahora le apodera Juan Sánchez Bravo, que ha apoderado a profesionales como Finito o Galdós y que tambien es empresario. Su próxima cita es ese debut el domingo. “Habrá otra fechas pero mi apoderado no me lo dice porque me da las cosas poquito a poco, a pinceladitas.”

Lo hemos visto torear y tiene una forma especial, con ese toque indefinible de calidad de los privilegiados: “Me gusta que le llamen ‘clase’. Mi padre y mi madre son gitanos y yo soy gitano y entonces lo que transmito es eso. Me gusta que digan ‘un torero de clase’ porque es lo más elegante. Más bonito. Mi concepto es ese, torear como yo soy, no busco nada sino lo que me sale. Noto de la gente que me ve que le transmito eso y creo que lo he transmitido cuando he toreado”.

Además del toreo en la masa de la sangre lleva mucho de cofrade: “Como mi padre, mi tío José Mari, mi tío Diego, mi abuelo Paco... Soy de los Gorriones y me han dado lo que me toca. Soy del Prendi, vivo enfrente, y le tengo mucha devoción al Cristo de las Tres Caídas”.

Sabe bien lo que hay. “Ser torero es más difícil que ser Papa, como se dice, y más para los novilleros que no tenemos esa ayuda en esta tierra, que nos cierran las plazas y tenemos que irnos fuera para torear. Pero tengo mucha ilusión con los novillos de Salvador Gavira del próximo domingo y estoy a tope de preparación.Es un paso grande y espero que todo el mundo se acerque y le guste mi toreo”.

Ilusión en soñar con ser torero en el barrio de Santiago de Jerez. Cualquier cosa. Muchísima suerte.