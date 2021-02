"Más que un monumento, es un sentimiento"

La iniciativa de la Asociación Motocultural Los Viñis Jerez, tras el visto bueno de la Comisión Permanente del Consejo Local del Motor, cristalizará en un monumento 'al motero caído' ubicado en la rotonda en dirección al Circuito entre la avenida de Arcos y la calle Abiertas de Caulina. Ángel López, conocido como Lito, es el presidente de Los Viñis, y explica que "aunque nosotros hayamos tenido la iniciativa, dentro del colectivo, tanto el resto de clubes moteros de Jerez como de la provincia, todo el mundo la ha apoyado y respaldado porque tristemente muchos tenemos a alguien que hemos perdido de esa forma. Así, esto, más que una estatua o un monumento, es un sentimiento; es amor, es cariño y son vivencias y experiencias con estas personas".

La idea, explica Lito, surge "hace cinco años y pico, en 2015, cuando uno de los miembros del motoclub lanza la propuesta y el resto de socios y la junta directiva nos hacemos eco. Surge ante la necesidad de tener un sitio donde recordar a todos los moteros, compañeros, familiares y amigos que tristemente han perdido la vida en moto".

Pero "no teníamos un sitio donde recordar a los fallecidos en moto y era incomprensible que en otras ciudades y lugares con menos tradición en el mundo de la moto que Jerez sí lo tengan, no entendíamos cómo Jerez no tiene ese monumento en reconocimiento a esas personas, que en definitiva han contribuido cada uno a su manera a conseguir que Jerez hoy en día sea reconocido como lo que es dentro del mundo de la moto. Jerez y moto son un binomio con bastante fuerza y la ciudad no le había devuelto la gratitud a esas personas en forma de homenaje".

Los Viñis se pusieron manos a la obra, "recogimos firmas y gracias a la Federación y al Consejo Local se va viendo materializado que todas esas personas puedan tener un sitio donde ser recordadas", aunque la intención del monumento o escultura va más allá: "Que sea un punto para recordar no solo a los fallecidos en moto sino a cualquiera que tenga relación con el mundo de la moto, como han sido en los últimos días Fausto Gresini o el fotógrafo Luis Gil, personas relacionadas con la moto que tengan un rinconcito en la ciudad donde puedan ser recordados y que el monumento sirva de culto a su memoria".

Se trata, explica Lito, de "un lugar que pueda servir de peregrinación cada vez que desgraciadamente haya una pérdida de este tipo, donde se pueda rendir homenaje a su memoria. No solo nos queremos cerrar a las personas fallecidas en moto sino que todo aquel que tenga relación con el mundo de la moto pueda ser recordado. Nos gustaría que fuera un poco más allá, de ahí esta idea".

La ubicación ideal La rotonda donde se ubicará la escultura ha contado con el consenso de todos: "Nosotros teníamos claro el sitio y la rotonda está libre. Más idóneo no puede ser por varios motivos: es un punto de entrada y salida hacia el Circuito cuando hay competición y los fines de semana es un punto de quedada para motoclubes para salidas y rutas. Nos parece idóneo porque también, con este monumento, queremos llamar a la prudencia a la hora de circular y salir en moto, que nadie sea motivo del monumento. Al Consejo y la Federación también le pareció idóneo", explica el presidente de la Asociación Motocultural Los Viñis.

Y la idea va cogiendo forma: "Sabemos que es algo laborioso, gracias a la insistencia de la Federación y al apoyo del Consejo Local del Motor ha seguido hacia delante. Hemos querido hacerlo a conciencia, hemos hecho un estudio de los distintos monumentos que hay en la ciudad; entendemos que son cuatro los pilares básicos de Jerez y sus tradiciones: vino, caballos, flamenco y por último, motos. Hemos estado haciendo un recorrido por la ciudad, viendo los distintos monumentos que hay dedicados y a la moto solo está el de la rotonda de Fernando Portillo en La Granja, ya lo demás está en el propio Circuito, el busto de Ángel Nieto o el Monumento a la Afición, pero ya hay que desplazarse fuera de la ciudad. Incluso lo más parecido a lo nuestro, el monolito a Wakai, el japonés que murió en el pit-lane, está dentro del Circuito".

El respaldo no solo ha llegado desde Jerez sino de moteros de todas partes: "Cuando iniciamos la recogida de firmas, tanto física como virtual a través de internet, los comentarios de fuera aplaudían y celebraban la iniciativa y también comentaban que era incomprensible que Jerez no tuviese ese reconocimiento. Creo que es de justicia tanto para las personas como a sus familiares que perdieron a sus seres queridos".