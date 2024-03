Mujeres en el Museo.

El Museo Arqueológico Municipal de Jerez cuenta entre sus fondos una variada muestra de piezas en las que la mujer es la protagonista principal. Cerámicas pintadas, esculturas en mármol, piedra o madera, inscripciones funerarias, fragmentos de mosaicos o carteles de feria, por ejemplo.

En la sala de numismática, contamos con una moneda del siglo III a. C. de origen cartaginés, llamada “calco”, de bronce, en la que se representa la diosa Tanit, y muy relacionada con nuestra tierra, una cabeza femenina adornada con una corona radiada se representa en el famoso semis de bronce de la misteriosa ceca de Cerit.

En la planta baja tenemos la escultura de la “Dama de Jara”, que destaca por los delicados pliegues del manto o “himation”. Ya en la planta primera tenemos la cabeza de mujer, que destaca por su semblante tranquilo y su complejo peinado a base de trenzas y moños; ambas representan con mucha probabilidad a dos importantes damas de la sociedad romana del momento, de entre finales del siglo I a. C. y principios del siglo II d. C.; también romanas, hay unas piezas de estatuaria de menor tamaño, representando a Juno Pronuba, la diosa del matrimonio y reina de los dioses, y a la diosa Fortuna. El fragmentado frontal de sarcófago que se recuperó de los Jardines de la Atalaya representa a dos mujeres -¿madre e hija?, ¿hermanas? ¿amantes?-, y también se hace mención a personajes femeninos en las inscripciones funerarias de la sala de necrópolis romana, como la de “Cultronia Prima”, que procede de Mesas de Asta. Ya del siglo IV d. C., un magnífico fragmento de mosaico nos muestra a Minerva, la diosa de la sabiduría y la guerra.

De época andalusí (siglos XII-XIII), destaca un fragmento de molde para exvotos, de pizarra, que pudo representar a la diosa madre en una de sus caras, y ya en momentos mudéjares, un plato en verde del siglo XV, nos muestra en el centro una cabeza femenina de pelo largo y negro, algo esquemática. Para épocas medieval cristiana y moderna, debemos destacar las esculturas religiosas que representan a Santa Marta, a la Virgen de los Remedios y a la Virgen María, o una bella figura femenina con puñal en una pieza cerámica.

Los carteles de Miciano y Lorente, para las Fiestas de Primavera de 1930 y 1929 respectivamente, o el de Penagos, para el carnaval de 1932, ofrecen una representación de lo femenino que bascula entre lo moderno y lo tradicional.