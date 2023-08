Noa clausurará la IX edición de Tío Pepe Festival

El ciclo 'Veranea en la Bodega 2023', que incluye la novena edición de Tío Pepe Festival, llega a su fin este lunes 14 de agosto, y la cantante de origen yemenita, Noa, será la encargada de poner el broche de oro, con un espectacular concierto en el Patio de la Tonelería, a partir de las 21:30 horas. Las entradas del espectáculo pueden comprarse a través de la web de Veranea en la Bodega.

Con su show 'Best of Noa', la artista se sumerge en un emotivo viaje a través de su extensa trayectoria discográfica, reviviendo momentos clave de su carrera, que en muchos casos forman parte del imaginario colectivo, como sucede con el emblemático tema 'Beautiful that way', banda sonora de la inolvidable película 'La vida es bella'. Pero a pesar de sus más de tres décadas de recorrido en el mundo de la música, también serán protagonistas sus más recientes homenajes a Bach y los clásicos del jazz, que ya reuniera en 'Afterallogy'.

En este concierto, Noa demostrará, una vez más, su polifacética versatilidad y un talento innato que trasciende el tiempo y las tendencias musicales. Acompañada por su fiel escudero a la guitarra, Gil Dor, y su sobrino Daniel Dor a los mandos de la batería, siempre con grandes dosis de creatividad, y Omri Abramov, un auténtico prodigio en el saxofón soprano y EWI, instrumento de viento electrónico. La improvisación, la energía y el coraje serán también ingredientes imprescindibles en una noche muy especial.

Amante del tiempo presente, defensora de los más desfavorecidos y de los derechos humanos, la cantante israelí confiesa su alma poeta y filósofa, que se impregna en cada estrofa, cada melodía y cada directo en conexión con el público. Su compromiso social es visible en iniciativas como la creación de una fundación llamada ‘Arca de Noa’, hogar para la música como motor de cambio, un nexo de unión entre todos los corazones.

La compositora de renombre internacional, ha pisado los escenarios más prestigiosos del mundo a lo largo de su carrera, incluyendo numerosas actuaciones en el Vaticano para los tres Papas, la Casa Blanca, el Carnegie Hall, el Lincoln Center y los teatros más importantes de Europa, junto a grandes de la música como Stevie Wonder, Sting y Andrea Bocelli, entre otros. Asimismo, ha contado con la producción y el apoyo del genio de la guitarra Pat Metheny, que actuó el pasado mes de julio también en las bodegas jerezanas con gran éxito. Ahora, es el turno de que la voz bella y sutil de Noa, invada cada rincón de las Bodegas González Byass en un cierre inolvidable, para un verano memorable.