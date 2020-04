Novios en época de coronavirus

Mari Carmen García y Álvaro Plá, de 30 y 31 años, lo tenían todo listo para casarse en Jerez el próximo sábado 18 de abril, pero el estado de alarma le ha dado un vuelco a sus planes. A contrarreloj se han visto obligados a hablar con todos sus proveedores para poder aplazar su enlace hasta después del verano. Si todo sale bien (y el coronavirus lo permite) se casarán finalmente el 3 de octubre.

“Nos planteamos hacerla en junio o en octubre para que no hiciera mucho calor, porque nos casamos de día, pero nuestros padres nos dijeron que en junio no porque esto no iba a acabar”, recuerda. En total, serán seis meses de retraso pero, al menos, podrán hacerlo. “Lo hemos pasado muy mal, es muy duro darte cuenta de que tienes que anular la boda, pero sabemos que para otras parejas ha sido peor porque se casaban ese mismo fin de semana del estado de alarma. Te intentas hasta consolar pero algunas lágrimas caen y la próxima semana alguna más caerá”, relata Mari Carmen, natural de Jédula.

A pesar de todo, reconoce que ambos han contado con la comprensión de todos los profesionales (música, fotógrafo, catering...) que iban a participar en el evento, “sólo hay uno que tenemos pendiente pero parece que, al final, lo ha acabado entendiendo. Los proveedores no tienen culpa pero yo tampoco, es algo de fuerza mayor”.

No obstante, “fue un palo muy grande, la ilusión cambia. No es que no tengas ilusión pero no es lo mismo, estábamos ya a un mes de nuestra boda y lo teníamos todo preparado”, lamenta la joven.De hecho, este aplazamiento inesperado dejará su huella también en las invitaciones de boda, en los regalos de los invitados y en las propias alianzas, donde aparecía grabado el día previsto del enlace, el sábado 18 de abril. “Estamos pensando grabarle también la nueva fecha a los anillos para que lleve las dos”, explica la novia.

Lo que no saben, de momento, es si podrán irse de luna de miel. Su idea era viajar a Japón pero “en un primer momento, se prohibió la entrada de españoles y después nos dio miedo. Tampoco sabemos cuál será la situación en octubre, así que no tenemos cerrado aún si nos iremos este año o el que viene”.

A la hora de cambiar la fecha de la boda han tenido también otro hándicap debido a que, aunque el enlace iba a tener lugar en la parroquia de Jédula y la celebración en una bodega en Jerez, de donde es natural Álvaro, ambos residen y trabajan actualmente en Alcañiz (Teruel). “Empezamos a preparar la boda con la pedida en Reyes del año pasado y ahora lo hemos tenido que cambiar todo a mil kilómetros de distancia”, explica esta afectada.

Por si esto fuera poco, casi la mitad de los 240 invitados son de fuera de Jerez: Madrid, Barcelona, Teruel, Londres... “Los avisamos del cambio con un comunicado por Whatsapp y la verdad es que todos nos han dado muchos ánimos y se han mostrado comprensivos a pesar de que ellos también han sufrido con el aplazamiento”, asegura. Pese a ello, las cancelaciones de hoteles y viajes las han podido hacer sin problemas, en la mayoría de los casos, dada la situación actual. “Es algo que nos va a marcar para toda la vida. Nos dicen que ya tenemos una anécdota para contarle a nuestros hijos, pero ¡vaya anécdota”, lamenta la joven.

No están solos

Mari Carmen y Álvaro son sólo dos de las muchas parejas afectadas en Jerez. Un contratiempo que, sin duda, ha roto los planes de muchos novios que tenían pensado casarse esta primavera o verano. Precisamente a todos estos afectados va dedicado el vídeo que ha elaborado un grupo de profesionales del gremio de las bodas “que estamos solidarizados con las parejas que se van a casar y que, en esta situación que estamos viviendo con tanta incertidumbre, no saben qué van a pasar con sus bodas”.

Una de las personas que ha participado en este vídeo -titulado ‘Junto lo conseguiremos’- es Alberto Tortosa, de Tortosa Rec, quien reconoce que el coronavirus ha provocado también grandes problemas a los profesionales, que han visto cómo los trabajos que tenían previstos para los próximos meses se han ido cancelando. Aun así, con “en este vídeo queremos transmitirle tranquilidad. Estamos con vosotros y juntos lo conseguiremos, ahora mismo la vida es lo más importante”. “El que persigue sus sueños al final tendrá su recompensa. Así que ¡¡ánimo!!, cuando pase todo esto podréis celebrarlo como lo deseabais desde el principio y sobre todo lo vais a vivir con mas intensidad”, aseguran desde el colectivo.