El PP llevará a pleno la “mala gestión” de los planes de empleo

El PP de Jerez llevará al próximo pleno la dejadez y nula gestión del PSOE de Mamen Sánchez en materia de empleo, según anunció ayer en rueda de prensa. Los populares consideran “un desinterés total del gobierno socialista que evidencia que para el PSOE de Mamen Sánchez el empleo en Jerez no es una prioridad”.

El concejal Ignacio Martínez ha asegurado que “ya no sólo el Ayuntamiento devolvió 5 millones de euros a la Junta de Andalucía por la falta de capacidad y el nulo interés de Mamen Sánchez, y redujo el Plan de Empleo de casi 800 personas durante 9 meses a 551 para 6 meses, sino que de esos desempleados sólo se han contratado 16”.

Desde el PP se advierte que de esos 16 contratos, en julio se contrató a una sola persona para poder acogerse a la prórroga permitida por la Junta de Andalucía, en agosto a otra persona y ahora se contrataron a 14 después de tener el Ayuntamiento que corregir la lista de admitidos por errores e irregularidades denunciadas por algunos afectados.

“Es lamentable que desde el 1 de julio, el PSOE de Mamen Sánchez sólo haya contratado a 16 personas de las 551 aprobadas”, afirma Ignacio Martínez, quien añade que, según han hecho llegar al PP algunos de los interesados, aún no se ha hecho llegar a los trabadores los EPIs, incumpliendo la normativa de prevención y riesgos laborales.

Los populares lamentan la pasividad y la falta de capacidad e interés del PSOE de Mamen Sánchez en incentivar las oportunidades y el empleo en Jerez ya que todos los ayuntamientos de la provincia hace meses que tienen realizados casi todos los contratos mientras que los parados de Jerez tienen que padecer la parálisis del Gobierno de Mamen Sánchez.

Pero la “nefasta gestión socialista” en materia de empleo no termina con la aplicación del Plan de Empleo, sino que desde el PSOE de Mamen Sánchez “se sigue devolviendo dinero de subvenciones dedicadas a la formación e inserción laboral de personas que, quizá, viven su última oportunidad de incorporarse al mercado laboral”.

El edil popular ha anunciado que el PSOE también “tendrá que devolver dinero de dos subvenciones de talleres emprendidos por la Fundación Municipal de Formación y Empleo. En concreto, durante el primer semestre de 2019, los socialistas han dejado sin gastar casi 50.000 euros que deberían de haber sido usados por el PSOE de Mamen Sánchez en formación de desempleados pero que no han sido utilizados. Es una barbaridad que el PSOE no use todo el dinero que recibe Jerez para formar y propiciar un empleo a los jerezanos que se encuentran en desempleo”, señaló Martínez.

Se trata del taller de empleo cosocial, un programa formativo dirigido a desempleados mayores de 25 años que tenía una subvención de 145.200,61 euros en el primer semestre y del que se han quedado sin usar 14.244 euros; y del taller Prepárate y Avanza, un programa formativo para desempleados menores de 25 años que tenía una subvención para el primer semestre de 88.466,18 euros y que sólo ha gastado el 60%, desaprovechando más de 35.000 euros.

En total, explica Martínez, de los 233.666,79 euros de subvención para los dos talleres en el primer semestre de 2019, sólo se ha ejecutado y justificado el 79%, dejando sin ejecutar 49.671 euros.

“No es posible que el Ayuntamiento devuelva esta importantísima cantidad de dinero destinado a hacer justicia social con la inserción laboral. ¿Cuánto dinero destinado a los parados de Jerez vamos a seguir tirando para que el PSOE de Mamen Sánchez asuma su responsabilidad?”, concluye Ignacio Martínez, quien confía en que el PSOE acepte la mano tendida y las propuestas del PP.