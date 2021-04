El PP rechaza la propuesta de regreso del peaje en autopistas y autovías

El PP ha denunciado "las intenciones del Gobierno de PSOE y Podemos de hacer pagar a los usuarios de autovías y autopistas, algo que ya es una realidad plasmada en el documento de propuestas enviado a la Unión Europea para que España pueda recibir los fondos de recuperación, pese a que Pedro Sánchez y Podemos lo tenían oculto a los españoles".

Como señala el portavoz municipal del PP, Antonio Saldaña, "de ninguna de las maneras vamos a permitir que ahora el PSOE quiera volver a poner el peaje que tanto nos costó quitar de la autopista o ponga un peaje en cualquiera de las autovías que rodean a Jerez".

De hecho, Saldaña propone "un frente común para que este nuevo ataque del PSOE y Podemos al bolsillo de los ciudadanos no afecte ni a Jerez ni a la provincia de Cádiz". Y es que los populares aseguran que sería un "sinsentido que hayamos luchado tanto para que se eliminara el peaje de la autopista Sevilla-Cádiz y ahora el Gobierno de Pedro Sánchez y Podemos vaya a volver a ponerlo".

El portavoz popular considera que cualquier peaje en cualquier carretera andaluza o para entrar y salir de nuestra comunidad "sería una traba y una barrera y esperemos que no estemos dentro de los planes de Pedro Sánchez. Que nos dejen en paz, que no se metan con nuestras autopistas y autovías y no tengamos, de nuevo, esa losa que hemos tenido tantos años con el peaje de la autopista”.

Los populares lamentan que el PSOE "haya escondido esta decisión de tener que pagar por usar las autovías que actualmente son gratuitas e incluso por la autopista que apenas lleva un año liberalizada. Y es que a Jerez, el Gobierno de Pedro Sánchez podría condenarlo por los cuatro puntos cardinales ya que, tanto hacia El Puerto-Cádiz, hacia Los Barrios-Algeciras hacia Sevilla o hacia Arcos-Antequera, siempre habría que pagar por entrar o salir de Jerez".