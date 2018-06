PRESENTACIÓN de la NUEVA 'SPRINTER' de mercedes-benz

E L jueves 21 de junio tuvo lugar la presentación del buque insignia de Mercedes-Benz Furgonetas, la nueva Sprinter. Los más de 100 asistentes a dicho evento pudieron disfrutar de la gran y esperada furgoneta que nace bajo el lema 100% for you, "100% para tí", ya que la gran novedad de esta furgoneta es que se adpata a las necesidades de cualquier usuario, está 100% conectada. No sólo ofrece dos versiones de tracción delantera, también incorpora innovaciones tecnológicas como la nueva dimensión de conectividad de tu conducción, la más fiable y eficiente. El acto de presentación de la nueva furgoneta de Mercedes-Benz tuvo lugar en el concesionario de Cadimar Vehículos Industriales, en el Polígono Industrial El Portal, parcela 102. En la foto, Jacobo Nives, gerente, y Antonio Ordóñez, jefe de ventas de Cadimar V.I., junto a su equipo comercial.