“El PSOE de Mamen Sánchez ha dado por terminado su trabajo en el Ayuntamiento”

El pleno ordinario de febrero "ha puesto en evidencia que Mamen Sánchez y el PSOE de Jerez han dado por terminado su trabajo al frente del Ayuntamiento y es que ni los socialistas ni el gobierno de Mamen Sánchez han presentado una sola moción ni propuesta al pleno", ha asegurado esta jueves el PP, en una nota de prensa.

"Jerez lo palpa y los vecinos lo saben, pero Mamen Sánchez ha confirmado que no tiene ideas ni propuestas ni proyectos y que su Gobierno está agotado", ha señalado Jaime Espinar.

Los populares entienden que la situación de Jerez "no se puede permitir un equipo de gobierno que no trabaje, que no sea capaz de llevar un solo punto al pleno". "Sabemos que desde que Pedro Sánchez llegó a Moncloa, al PSOE se le olvidó reclamar ni exigir nada al Gobierno de España que sea bueno para Jerez, pero ya también el propio PSOE ha confirmado que en un mes no es capaz de tener nada que ofrecer ni aportar a la ciudad".

En cambio, "se ha demostrado que frente a un PSOE de Mamen Sánchez acabado y agotado hay un Partido Popular fuerte, que con Antonio Saldaña al frente está preparado para afrontar el futuro de Jerez desde su Gobierno, con propuestas, ideas, iniciativas y un extenso trabajo por toda la ciudad".