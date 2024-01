Pedro Pacheco: "Lo del Villamarta es sólo un cambio de cromos"

El ex alcalde de Jerez, Pedro Pacheco, ha salido al paso sobre la situación del Teatro Villamarta, mostrando su preocupación por el futuro a corto plazo de la institución que lo rige. Pacheco asegura que "durante 2021 y 2022 ha habido pérdidas, como lo recoge el informe de auditoría en el que incluso se cuestiona que el teatro pueda seguir cumpliendo con su objetivo".

A este respecto ha señalado que "se quedó en plantear un plan de actuación, que no hay, donde debería regularse cómo se obtienen más ingresos que los que traspasa el Ayuntamiento. No existen medios personales actualmente y se le ha añadido el Museo de Belenistas, que no sé qué pinta ahí si la gestión del museo la hace Fundarte, para eso que se llame Museo Municipal del Belén".

"Además, -prosigue-, se le endosa también la gestión del museíto Lola Flores que todas las ganancias van para la familia Flores".

"En previsión de pérdidas, -añade-, no se ha celebrado ningún patronato en previsión de pérdidas. Y como no hay plan de actuación, se actúa a salto de mata".

A la hora de analizar "los problemas" actuales del Teatro Villamarta, el ex alcalde pone como ejemplo "el hecho de que haya tres periodistas en la plantilla y se externalice el servicio contratando a una empresa de fuera para algunos casos como el Festival de Jerez. No entiendo que una Fundación con pérdidas haga esto. Eso no se puede consentir".

Otro de las causas la achaca a la falta de ingresos externos. "Faltan ganas de trabajar y se han dormido en los laureles, no se busca dinero, sino que se contenta con el dinero, el más del millón y medio, del Ayuntamiento, y alguna ayudita complementaria de la Junta y Diputación y algo que se raspa en Cultura".

Para Pacheco, "no se puede estar al amparo de la subvención de Papá Ayuntamiento. Creo que si el Ayuntamiento paga, se debe actuar con más rotundidad e intervenir. Por ejemplo, que haya un aterrizaje de la dirección política de cultura y tome cartas en el asunto porque si los gerentes no han sido capaces, que intervenga la delegación y ponga orden. Sería poner a Fundarte como instrumento ejecutivo a las órdenes políticas de la delegación de Cultura y Fiestas. No se puede pretender llevar dos cosas paralelas y a veces antagónicas. No se puede pretender que nos cueste un 1,5 millón más lo que se da para tapar agujeros".

Por esta razón, insta al nuevo gobierno de María José García-Pelayo "a tomar cartas en el asunto. Le diría al nuevo gobierno que tiene que decidir, que no puede mirar para el lado. Decidir es tomar decisiones y asumir las consecuencias de las decisiones, procurando que satisfaga a la mayoría de los ciudadanos y siendo consciente de que habrá gente que esté en contra. Si no, es irresponsabilidad política y también mercantiles, porque hay un patronato. Me preocupa todo esto porque costó mucho poner en pie de nuevo al Villamarta".

Respecto a la llegada del nuevo gerente, que se hará oficial esta misma semana, el ex alcalde admite que "es un cambio de cromos, porque la señora Isamay se va a la Zarzuela, y el señor que estaba en la Zarzuela de adjunto, se viene aquí, y ese cambio de cromos lo decide el señor López, que no falta profesionalidad, pero que sigue moviendo los hilos aunque no está oficialmente en Fundarte".

Sobre este nombramiento Pacheco insiste en que "se ha criado aquí, ¿va a hacer cosas nuevas? No lo sé, lo que si sé es que para cambiar las cosas, hay que ser revolucionario y cuestionar los intereses creados. Y no entro en su idoneidad o aptitud, pero para ser serios se debería cuestionar todo lo que se está haciendo actualmente, cosa que dudo que haga".

Del mismo modo, añade que "siguen obsesionados con traer óperas, óperas que son cuantiosas y que cuestan doscientos mil euros, y desde luego no son rentables porque el público no acude lo suficiente. Si se está en pérdidas no se puede seguir amparándose en recursos culturales que no compensan porque el público no responde. Así es muy difícil enjuagar las pérdidas".