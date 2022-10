Pena mínima de un mes de multa a razón de 3 euros diarios para Arcila, alcalde de Torrecera

Francisco Arcila, alcalde de Torrecera, ha ofrecido su versión de los hechos tras ser condenado a la pena mínima de un mes de multa a razón de 3 euros diarios por un delito leve de amenazas contra el vocal de IU en la localidad pedánea, Manuel Bertolet. El alcalde socialista reconoce su error y afirma que se arrepintió en su día.

Arcila explica que el día de autos, 29 de abril de 2022, "se personaron varias personas de Izquierda Unida, entre ellos el señor Bertolet, vocal de esta ELA, y venían preparados para hacer entrega de un documento en el registro de este Ayuntamiento. En ningún momento se les coaccionó para que no entregaran ese documento si bien venían preparados con grabadoras y demás para conseguir lo que consiguieron, sacarme de mis casillas, cosa de la que me arrepiento. Me arrepentí en su momento y me arrepentiré siempre pero bueno, me equivoqué y ya no puedo hacer más".

El 24 de julio de 2022 en el Juzgado de Instrucción número 3 "yo lo dije, que me arrepentía de lo que había ocurrido y dije que sí, que yo había dicho lo que dije. El denunciante presentó una denuncia por varios delitos y he sido absuelto de todos excepto del delito de amenazas, por el que he sido condenado a una pena mínima de un mes de multa a razón de 3 euros por día, en total de 90 euros, y las costas procesales son declaradas de oficio".

Lo que tiene claro Arcila es que "el Partido Popular y el partido Izquierda Unida de Jerez y el señor Bertolet tienen muy difícil gobernar en estos ayuntamientos y quieren sacar rédito político del momento en el que nos encontramos, que estamos a escasos siete u ocho meses para las elecciones municipales, y la única forma en la que pueden quitar de en medio a Francis Arcila es en los Juzgados".

Desveló Arcila que Bertolet tiene más asuntos en los Juzgados: "Por otro lado quiero decir que tanto el señor Berdejo, de Adelante Jerez, como el señor Bertolet, de Adelante Torrecera, presentaron hace un año aproximadamente una denuncia en la Fiscalía contra el Ayuntamiento de Jerez y contra el Ayuntamiento de Torrecera, todo relacionado con el servicio de aguas, y de ahí el fiscal, después de las declaraciones de los testigos, la interventora y el trabajo de investigación, entiende que hay un posible delito de prevaricación por haber realizado contrataciones ilegales con informes de la Intervención en contra, sin partida presupuestaria y demás".

"Si el Partido Popular pide mi dimisión e Izquierda Unida igual, que tengan en cuenta quién tiene cada uno en su partido y en sus filas, y que al señor Bertolet se le han abierta esas diligencias previas que no han dado a conocer. A partir de ahora que digan lo que tengan que decir y que se manifiesten como tengan que manifestarse" añade Arcila, que subraya que "no me considero una persona homófoba, soy una persona que me gusta trabajar por mi pueblo y como sabéis no me gusta andar publicando cosas negativas de Torrecera y lo que tenemos entre el señor Bertolet y yo o lo que hay entre el Partido Socialista e Izquierda Unida".