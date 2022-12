Pepe Castaño: "Que la cabalgata no pase por el centro hace un flaco favor a la ciudad"

Las quejas sobre el cambio de recorrido de la Cabalgata de Reyes siguen aflorando desde distintos sectores de la sociedad jerezana. El último, Pepe Castaño, uno de los fundadores de la Asociación Reyes Magos y parte importante, a nivel histórico, de la actual cabalgata de Reyes, no en vano publicó en 2007 un libro en el que se recoge toda la historia de este acontecimiento y las diferentes personas que han encarnado a sus Majestades desde entonces.

Para Pepe Castaño, la decisión de no pasar por el centro "no la entiendo, lo del año pasado era comprensible porque estábamos en pandemia y no se quería entrar en aglomeraciones, pero hasta ahí. Lo de este año es incomprensible".

El empresario jerezano, Hijo Predilecto de la ciudad, considera que esta modificación "va a afectar en buena medida al centro y a sus empresas, y me acuerdo en estos momentos de Nela García, que está luchando como nadie por Acoje".

En su opinión, "la decisión del Ayuntamiento no tiene ningún sentido y hace un flaco favor a la ciudad, porque además, yo he estado en la Asociación y he organizado muchas cabalgatas y nosotros llegábamos a todas las barriadas y a la zona rural, o sea, que eso no es excusa".

Castaño recuerda que "desde que existe la cabalgata que conocemos hoy día, que se forjó a finales de los años 70, los Reyes han pasado por el centro".

Asimismo, lamenta que "nadie de la Asociación Reyes Magos no se posicionen, es una pena porque es una asociación politizada desde hace tiempo".