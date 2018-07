Plaga de ratas en el centro de San Juan de Dios debido a su abandono

Hace diez meses que el centro de formación para el empleo de San Juan de Dios cerró sus puertas, después de dos años y medio sin albergar cursos. Tras depender de la Consejería de Empleo, la Junta anunció en septiembre del año pasado que pasaría a ser competencia de Educación. El delegado de la Junta en la provincia, Juan Luis Belizón, incluso aseguró entonces que "este centro pasará de tener cursos puntuales a ser un centro de formación reglada"

La realidad a día de hoy, sin embargo, es otra: Ni siquiera se sabe si el edificio depende ahora de una u otra Consejería y en sus instalaciones lo único que hay son malas hierbas y ratas que campan a sus anchas por todo el terreno. De esta situación se ha hecho eco, en esta ocasión, la federación vecinal La Plazoleta 2.0. El colectivo ha remitido un escrito a la delegada territorial de Empleo, Gema Pérez, para trasladarle las quejas de la asociación vecinal de San Juan de Dios. En concreto, en la carta que le han enviado denuncian que el abandono del centro de formación y, especial, de sus jardines ha provocado que las instalaciones se hayan en un nido de ratas. Además, la plaga de roedores de estos jardines ha comenzado a afectar a los vecinos ya que las ratas salen por los sumideros que dan a la calle Hermano Adrián y entran en las viviendas más cercanas.

"Los vecinos me trasladan que es una pena que algo que estaba funcionando de maravilla y que estaba ayudando a muchísima gente con los talleres y la formación profesional lo hayan cerrado sin saber el porqué", asegura Francisco Jiménez, presidente de La Plazoleta 2.0. El representante vecinal lamenta que el centro "esté abandonado sin saber para qué se va a utilizar mientras que está llenándose de ratas". Asimismo, recuerda que tanto antes como después del cierre han sido continuos los saqueos de las instalaciones: "Se han llevado maquinarias y todo lo que han querido".

Por todo ello, desde la federación piden a la Junta que proceda a la desratización para evitarle más problemas a los vecinos a causa de los roedores que han encontrado un refugio en estas instalaciones.

Del mismo modo, desde la Plazoleta piden a la Administración andaluza que reabra el centro y "que se haga algo importante allí. Era un edificio que estaba nuevo pero, como todo aquí en Jerez, se caerá a cachos si no lo reabren para algo". Sin embargo, Jiménez destaca que "parece que hay una gran dejadez y no hay interés en que se reabra". Por todo ello, en el escrito remitido a Empleo solicitan también a la delegada que ceda "provisionalmente" parte del edificio, en este caso las aulas, "para impartir talleres infantiles y clases de recuperación para los niños del barrio". Al tiempo que preguntan por el futuro de este edificio. A pesar de que el escrito lo han enviado a la delegación provincial de Empleo, desde La Plazoleta reconocen que no saben si las competencias son ahora de Educación y por eso piden, en caso de que así sea, que canalicen a dicha delegación las quejas vecinales.

Desde la federación reconocen que el caso de San Juan de Dios no es el único reciente. De hecho, recuerdan que también las instalaciones de Díaz Mérito sirvieron en su momento para la formación de parados jerezanos durante muchos años, tanto con la Escuela de Turismo como con la Fundación Municipal para el Empleo. Pero, tras su cierre, los robos y las ratas fueron también protagonistas en estas instalaciones que llevan a años siendo saqueadas. De hecho, a pesar de que la Junta tapió en octubre del año pasado gran parte de este edificio, a día de hoy hay personas que continúan entrado las instalaciones a través de las ventanas para saquear o destrozar los que aún queda dentro de este inmueble.