Podemos, Ganemos e IU: ¿Habrá confluencia a la izquierda del PSOE?

A día de hoy, las tres formaciones situadas ideológicamente a la izquierda del PSOE no concurrirán juntas a las elecciones municipales del próximo 26 de mayo. Podemos e Izquierda Unida sí lo harán tras el acuerdo cerrado a principios de octubre y ya se encuentran inmersas en sus respectivos procesos para elegir a sus representantes en la coalición. En cambio, no fructificaron los contactos que hubo con Ganemos Jerez para que se sumara al acuerdo, por lo que la agrupación de electores ya está trabajando en su candidatura propia.

Ahora bien, en estos días han surgido distintas voces que reclaman que las tres fuerzas hagan un último esfuerzo para tratar de acercar posturas. Se entiende que concurriendo juntos se obtendrán mejores resultados que por separado para conseguir el objetivo de superar a la derecha.

Una de esas voces ha sido Juan Antonio Jiménez, concejal de Izquierda Unida y ex coordinador de la formación, quien ha apelado a que haya “voluntad política” entre las partes renunciándose a “pretensiones partidistas y líneas rojas” entre las partes. Lo ha hecho con un comentario realizado en redes sociales donde califica de “suicidio político” que estas tres formaciones no acaben presentándose en una “única lista”.

Pero este comentario no ha sido el único llamamiento en esta misma línea. Desde el pasado lunes está circulando por las redes sociales una convocatoria promovida a nivel particular por un grupo que se define de “activistas en sindicatos y plataformas sociales” para el próximo martes en el centro social de La Granja. Se ha organizado con la intención de debatir sobre la “situación de la confluencia de las izquierdas” en Jerez. En el comunicado argumentan que los resultados en Jerez del pasado 2 de diciembre hacen “levantar la voz de alarma ante una posible victoria de las derechas”. Su objetivo, según reza en la convocatoria, es “contribuir a la conformación de una candidatura de unidad” para las próximas elecciones municipales.

Sin embargo, a día de hoy día de hoy no solo no hay previsto ningún encuentro a tres entre estos partidos sino que cada uno sigue inmerso en sus respectivos procesos internos para la elección de sus candidatos. Izquierda Unida ya acabó el suyo eligiendo a Raúl Ruiz-Berdejo como aspirante a encabezar la candidatura con Podemos.

Mientras la formación morada ya ha puesto en marcha sus primarias que se desarrollarán hasta el 6 de febrero. Precisamente, en la tarde de ayer celebró una asamblea donde abordaron detalles de este procedimiento. Podemos deberá elegir la próxima semana entre Ángel Cardiel y Marina Liberato para que sea su aspirante a liderar la confluencia con IU.

Mientras tanto, Ganemos Jerez continúa con su hoja de ruta tras no fructificar los contactos con las otros dos formaciones. Precisamente hoy jueves celebrará una asamblea en el centro social de La Granja donde aprobará los documentos que regularán su proceso de primarias. Su intención es la de proclamar a su candidato a principios de marzo.

Las tres formaciones mantuvieron varios contactos a lo largo del último trimestre del año pasado pero no fructificaron por las discrepancias en torno a la configuración de la candidatura. Podemos e IU abogan por una coalición de partidos y por marcar como línea roja no entrar en un gobierno con el PSOE. En cambio, la agrupación de electores aboga por otras fórmulas donde no pese la representación de los partidos y por no marcar condicionantes a priori.