Un concejal de IU reclama una candidatura única de la izquierda

El concejal de Izquierda Unida Juan Antonio Jiménez ha apelado a todos los partidos de izquierda en Jerez a que hagan un "esfuerzo" para tratar de cerrar una candidatura conjunta para las próximas elecciones municipales.

En un comentario en su cuenta personal de Facebook publicada en la mañana de este miércoles ha apelado a estas formaciones a que tengan "voluntad política" con la renuncia de "pretensiones partidistas y líneas rojas" entre las partes. Por ello, advierte de que, en el caso de que no haya una candidatura conjunta, puede ser un "suicidio político".

En este sentido, Jiménez, que es concejal de la corporación desde el pasado mes de septiembre, aventura que pueden producirse dos circunstancias: "Nos encontraremos con un posible tripartito a imagen de lo acontecido en Andalucía o un posible voto masivo al mal llamado voto útil como mal menor, es decir al PSOE".

Por ello, entiende que "los actores principales", entre los que cita a Podemos, IU y Ganemos, tienen la "responsabilidad" de hacerlo porque, de lo contrario, se estaría renunciando a su entender a "intervenir en la política local". "Podrá aportar todas las propuestas que se quiera pero, si no está en el gobierno local, no sirven para nada, como ya está más que demostrado; lo demás son brindis al sol", añade.

Las tres formaciones mantuvieron varios contactos a lo largo del último trimestre del año pasado pero no fructificaron por las discrepancias en torno a la configuración de la candidatura. Podemos e IU abogan por una coalición de partidos y por comprometerse a no entrar en un gobierno con el PSOE. En cambio, la agrupación de electores aboga por otras fórmulas donde no pese la representación de partidos y por no fijar "líneas rojas" a priori.