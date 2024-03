La Policía Nacional localiza y detiene durante 2023 en Jerez a más de 200 personas con reclamaciones judiciales pendientes

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Jerez de la Frontera a 21 personas con órdenes de detención y personación vigentes emitidas por distintos juzgados. La localización y detención de los prófugos se ha realizado durante 2023 a través del Grupo de Reclamados de la Comisaría de Jerez de la Frontera, cuyos agentes se encargan de la búsqueda y presentación ante la Autoridad Judicial.

El grupo está especializado en la localización y detención de personas que se encuentren bajo órdenes de busca y captura judiciales por su identificación como autores de hechos delictivos contra las personas o el patrimonio, ya sea por no presentarse ante la Autoridad Judicial cuando han sido formalmente requeridos para ello, por no cumplir con sus obligaciones de pago de multas por vía penal, por no haber ingresado en prisión tras sentencia firme para ello y, en un pequeño porcentaje, por no haber regresado al centro penitenciario donde cumplen condena tras haber podido disfrutar de un permiso en el exterior.

La actividad de este grupo de la Policía Nacional en la ciudad de Jerez, durante el pasado año llevó a cabo más de 200 detenidos, siendo todos ellos trasladados a dependencias de la Comisaría de Jerez desde donde se facilitó que fueran puestos rápidamente a disposición de los Juzgados reclamantes, en muchas ocasiones propios del partido judicial de Jerez, pero en muchos otros, tribunales de todos los puntos de España o del territorio de la Unión Europea.

La actividad no ha cesado durante los dos primeros meses de 2024

La actividad de la unidad ha continuado siendo especialmente activa en lo que llevamos de año 2024, contabilizando 42 detenidos durante los dos primeros meses de enero y febrero, siendo 38 con órdenes de detención y presentación ante jueces y tribunales y cuatro directas de entrada en prisión. Cabe destacar una de las intervenciones más destacadas de la unidad en las últimas semanas, en la cual se ha tratado de la detención de un varón al que se le imputa la presunta comisión de varios robos con fuerza en la ciudad durante la noche y que ha sido enviado a prisión por la Autoridad Judicial competente.

El investigado presuntamente cometía siempre los delitos utilizando mobiliario urbano de la vía publica para fracturar lunas y cerramientos de escaparates de los comercios afectados, estos los conseguía siempre en las cercanías de los lugares donde cometía los delitos, con el consiguiente peligro añadido que suponía para conductores y peatones por las anomalías causadas en aceras y calzadas.