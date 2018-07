Proponen el edificio de San Agustín para la comisaría del distrito centro

Empresarios, asociaciones de vecinos, peñas flamencas y colectivos culturales se han unido para reclamar una comisaría del distrito centro, una vez que este servicio se traslade a la nueva sede de La Asunción. Para ello, se han constituido como una plataforma para reclamar "la permanencia en la zona de presencia policial continua y de una estructura administrativa adecuada a los trámites que puedan necesitar realizar tanto residentes como turistas y comerciantes".

La presidenta de Acoje, Nela García, avanzó que una buena ubicación para esta comisaría sería las instalaciones del rehabilitado convento de San Agustín, complejo de Zona Franca, ente público empresarial dependiente del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. "Al ser del Estado hay más facilidades para los acuerdos entre ministerios. Es un edificio que se rehabilitó hace muy poco, que necesitaría menos presupuesto para dotarlo de lo que necesitaría esta comisaría de distrito y por ubicación es ideal", señaló García. "Cualquier otra ciudad teniendo estos parámetros no lo dudaría. No decimos que debe ser este el sitio, pero hoy por hoy es el que mejores condiciones cumple para que la comisaría del distrito centro sea lo más económico y rápido posible... Sería ideal", remarcó la presidenta de Acoje.

El portavoz de la nueva plataforma y representante del grupo de comerciantes Unidos por el Centro, José Manuel Mena, leyó el manifiesto del colectivo en el que se recoge la necesidad de "realizar una petición a nivel institucional de la inclusión de una partida específica en los Presupuestos Generales del Estado de 2019 destinada a este fin". Mena solicitó que el Ayuntamiento "se adhiera y canalice lo que la sociedad civil, a través de la constitución de la presente plataforma, exige".

La presencia continuada de la policía en el centro "es una preocupación desde hace bastante tiempo. No queremos que tras la marcha de la actual comisaría nos quedemos un plazo sin servicio en el centro por el hecho de que no se haya empezado a trabajar a tiempo", declaró García.

El presidente de la asociación de vecinos del centro histórico, Alejandro González, añadió que ya han solicitado una reunión con el subdelegado de Gobierno en la provincia, José Pacheco. "Se abre un periodo de confianza y por eso la creación de la plataforma no implica la realización de actos como manifestaciones en tanto que no nos reunamos con el subdelegado y queden claras las posturas", explicó González, quien subrayó que "no sólo se está robando en comercios del centro, sino que también se está allanando viviendas".

Desde Clúster Turístico, Antonio Mariscal puso el acento en que "una ciudad que tiene interés en desarrollar el turismo como una de sus principales fuentes económicas, debe apostar por la seguridad. Y la seguridad en Jerez a nivel turístico se desarrolla en el casco histórico. Los turistas huyen de los espacios no seguros".

El presidente de la federación Solidaridad, Sebastián Peña, declaró que "para nosotros es una gran noticia. Siempre repetimos que lo que venga para Jerez en seguridad es perfecto. No podemos estar constantemente en la prensa con informaciones sobre robos, tirones, asalto de viviendas...".

Junto a las entidades que ayer participaron en el acto de presentación, cabe señalar que también forman parte de esta plataforma la Federación Local de Peñas Flamencas, el Ateneo de Jerez y la Asociaciópn Amigos del Archivo.