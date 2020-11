“El rodillo radical de PSOE y Podemos rechaza las enmiendas para Jerez”

El Partido Popular considera que el PSOE “ha consumado su traición a Jerez con su rechazo a las enmiendas a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) presentadas por el Partido Popular y que suponían una oportunidad para nuestra ciudad”. La diputada nacional del PP María José García-Pelayo denuncia que “el rodillo radical de PSOE y Podemos ha dado la espalda a las necesidades de Jerez al rechazar absolutamente todas las enmiendas presentadas por los populares”.

Conviene recordar que entre esas enmiendas figuraban los apeaderos de tren que se reclaman para Jerez, la comisaría de la Policía Nacional en el centro de la ciudad, la ampliación de la pista del aeropuerto y bajar impuestos y aumentar los recursos para ayuntamientos como el de Jerez.

De esta forma, según señala García-Pelayo, “el PSOE no solo dice no al PP, sino que le dice no a bajar los impuestos a los jerezanos, a que se invierta en la construcción de los apeaderos de tren, a que el centro de Jerez cuente con una comisaría de Policía o que se amplíe la pista del aeropuerto”.

La diputada del PP recuerda que las enmiendas presentada por los populares “suponían inversiones en Jerez por importe de 10 millones de euros pero el PSOE ha preferido seguir dando la espalda a Jerez”.

“Es un ataque a Jerez sin precedentes”, según afirma la diputada nacional María José García-Pelayo, quien recuerda que “ante el desprecio de PSOE y Podemos a Jerez en estos Presupuestos, el PP es el único que ha defendido a los jerezanos en esta situación tan extraordinaria ante el silencio cómplice de Mamen Sánchez”.

Del mismo modo, lamentan desde el Partido Popular que la no asistencia de Vox a la Comisión de Presupuestos “haya impedido que algunos proyectos para Jerez hayan podido salir adelante”.