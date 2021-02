Sindicatos denuncian la "grave situación" del Zoobotánico de Jerez

Los sindicatos CGT, ATMJ y CSIF celebraron hace días una asamblea con la presencia de la mayoría del personal de todos los departamentos del Zoobotánico. Tras ella, los sindicatos registraron en el Ayuntamiento una carta dirigida a la alcaldesa, Mamen Sánchez, donde ponen de manifiesto su "preocupación por el presente y futuro del parque. La intención no es otra que ponerla al día de la grave situación en la que esta institución se encuentra inmersa, no de forma puntual, como se ha publicado en los medios de comunicación, sino de forma crónica, debido a la falta de gestión".

La carta fue registrada el pasado 29 de enero "y, hasta la fecha, los representantes sindicales firmantes no han recibido contestación alguna, ni de la primera autoridad municipal ni del delegado del Zoobotánico, Rubén Pérez", denuncian.

Los sindicatos recuerdan que "el detonante del malestar existente en la plantilla ha sido la falta de comida que han sufrido en enero los animales, no por primera vez, como se ha querido dar a entender a la opinión pública, si no que ha ocurrido ya en diferentes ocasiones". "No nos ha quedado más remedio que tomar cartas en un asunto, que se alarga en el tiempo, sin que ni dirección ni delegación política tomen carta en el mismo y ofrezcan una solución administrativa definitiva", declaran.

"Creemos, que de esta manera no se puede seguir, ya que un gobierno como el que usted preside, que aboga por la puesta en marcha de una delegación de Protección y Bienestar Animal no puede dejar a los animales del Zoo sin comer, como ha ocurrido varias veces", se recoge en el escrito.

Los sindicatos informan a Mamen Sánchez que "el contrato de alimentación se licitó el pasado mes de agosto quedando desierto seis lotes, adjudicándose a una empresa el lote correspondiente a frutas y verduras. Sin embargo, dicha empresa rechazó el servicio, ya que consideraba que no se ajustaba a los precios de mercado. Sobre la nueva licitación, a estas alturas de la película, no se ha realizado gestión alguna siendo un proveedor habitual el que se está encargando del suministro, aunque como ya sabe, deja de realizarlo cada cierto tiempo, debido a la falta de pagos".

Los sindicatos explican a Sánchez que "desde 2017 el personal del Zoo arrastra también problemas con el vestuario de trabajo. Ese año se llevó a cabo la licitación del mismo, pero por un ajuste de dos céntimos, el proceso quedó totalmente parado hasta el día de hoy".

Igualmente, denuncian que "no se cuenta, desde noviembre del 2020, con seguro de multiseguros mientras que el de responsabilidad civil termina su vigencia el 30 de marzo, así como que el Zoo ha quedado fuera de un contrato unificado donde se encuentra el de materiales diversos de construcción. Por lo visto en las instalaciones este año no se puede poner ni un ladrillo".

Los sindicatos añaden que el Zoobotánico no tiene en estos momentos servicio de tren (desde enero de 2020) ni servicio de restauración desde el pasado verano. "Ni siquiera unas máquinas expendedoras de bebidas pueden cubrir las necesidades de los visitantes al haber sido retiradas todas. Esta situación se agrava ante la necesidad que se ha tenido de clausurar las fuentes de agua potable, siguiendo el protocolo Covid-19, de modo que el visitante debe llevar su agua o bebida de casa", remarcan.

El contrato del restaurante estaba vigente 2hasta 2025 pero la empresa solicitó al Ayuntamiento, en marzo de 2020, cuando el cierre por la pandemia, una prórroga de cuota, dada la situación y nuestras noticias son, que nunca recibieron respuesta", señalan.

Los sindicatos continúan detallando que a la tienda de souvenir "ha terminado contrato, aunque hemos tenido noticias que se ha iniciado el expediente de licitación la pasada semana, cuando ya tenía la alcaldesa la carta de los sindicatos en su mesa. Los vehículos se encuentran en la misma situación que la tienda, sin contrato".

CGT, ATMJ y CSIF denuncian que los servicios indicados a día de hoy siguen en la misma situación que desde hace varios años "y, por lo visto, la solución no es a corto plazo". "Todas estas deficiencias manifiestan una clara dejadez en los temas a resolver, dejadez que atribuimos a que la gestión es llevada a cabo por unan misma persona, que además gestiona otros importantes servicios como es el Centro de Protección Animal y Emensa/Montes de Propios, una acumulación de cargos que se traduce en una mala gestión", remarcan los sindicatos.

Añaden que es "muy preocupante que se han dejado pasar importantes inversiones previstas en los presupuestos o, a través de fondos europeos, cuando las instalaciones, desgraciadamente, no se encuentran en su mejor momento. De hecho, el ritmo de las mejoras se ha estancado. Sólo una instalación se ha ampliado en los últimos cinco años, la de los lobos".

Por todo ello, los sindicatos firmantes manifiestan en la carta a la alcaldesa que "no sabemos si el gobierno que preside quiere que el Zoo siga teniendo presente y futuro, o si quiere dejarlo solo como un brazo más de la Delegación de Protección y Bienestar Animal, y por esa razón, no se desea una gestión eficaz para el mismo". Asimismo, le solicitan que se reúna con los trabajadores "que están abiertos a un encuentro directo, donde se aborde la situación que queremos tenga claro, no es puntual".

"Creemos sinceramente que hay solución. Usted -se dirigen a Mamen Sánchez- tiene en su mano el futuro de los trabajadores del Zoobotánico y el de una institución, un patrimonio natural y excepcional que para ellas lo quisieran muchas ciudades", concluyen los sindicatos en su escrito.