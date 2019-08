Tele-Taxi se desvincula de la actuación del taxista denunciado por amenazas

La denuncia presentada por un conductor de la empresa de vehículos de transportes con conductor (VTC) Jerez Travel Taxi SL contra un taxistas por amenazas se verá este martes en los Juzgados en un ‘juicio rápido’ en el que deberán comparecer tanto el denunciante como el taxista denunciado, que curiosamente fue presidente de Tele-Taxi.

La denuncia, tal y como publicó Diario de Jerez, se interpuso como consecuencia de un incidente que se produjo el pasado viernes cuando el conductor de un VTC estaba aparcado en la calle Cartuja, la que accede a las estaciones de trenes y de autobuses, esperando a un cliente. En un determinado momento se le acercó un taxista -siempre según la versión del denunciante- y le dijo “os lo estáis llevando todo. Dile a Cristóbal, tu jefe, que si sigues viniendo os vamos a partir los coches”.

Esta amenaza es censurada por el actual presidente de la Asociación Unión Jerezana Tele-Taxi, Luis Gonzaga González, quien señala que “este colectivo no apoya este tipo de actuaciones, si es cierto que se ha producido. Si eso es así, habrá actuado de manera particular, no representando desde luego a Tele-Taxi. Incidentes de ese tipo sólo perjudican al sector del taxi y a los usuarios”.

Luis Gonzaga recuerda que “estamos negociando para solucionar la situación y desde luego desaprobamos y recriminamos algún tipo de advertencia o de amenaza, insisto, si es que de verdad se produjo tal y como dice el denunciante”.

El presidente de Tele-Taxi se muestra además extrañado porque dice que este lunes por la mañana estuvo hablando con el taxista que supuestamente protagonizó la amenaza “y no me ha dicho absolutamente nada, ni yo le pregunté porque en esos momentos no sabía que él era el taxista denunciado”.

Muestra además su extrañeza porque “por lo que he leído, la descripción que hace el conductor del VTC del taxista que supuestamente le dijo eso no me cuadra con las características del denunciado”. “Además -añade-, supongo que debe tener pruebas porque si no las tiene es su palabra contra la del taxista”.

Luis Gonzaga señala que “nosotros siempre hemos convivido con los VTC cuando se han dedicado al transporte interurbano. Pero desde la llegada de Uber y de otras plataformas están usurpando el trabajo del transporte urbano. Por eso reclamamos que se aplique la legalidad, que se respeten nuestros derechos y que haya un mayor control policial sobre los VTC”.

Este miércoles se celebra en el Ayuntamiento una nueva reunión con la intención de concretar qué se le va a pedir a la Junta de Andalucía para solucionar el problema de los VTC prestando sus servicios en trayectos urbanos.