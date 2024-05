'Veranea en la Bodega' en Jerez presenta su auténtico estilo de vida

Este verano, las bodegas de González Byass en Jerez de la Frontera invitan a sumergirse en su auténtico "estilo de vida" con la edición 2024 de 'Veranea en la Bodega', una cita ya consagrada en el panorama nacional. Este evento, presentado este jueves en la Real Venta de Antequera en Sevilla, promete una programación variada y ecléctica que combina cultura, gastronomía, enología, música y una forma de entender la vida única. Durante los meses de julio y agosto, los visitantes tendrán la oportunidad de explorar el rico patrimonio de la región y los encantadores rincones de las bodegas y jardines de González Byass. La propuesta de esta Familia de Vino incluye la degustación de sus excepcionales vinos, una inmersión en la cultura local y el disfrute de una gastronomía de primera calidad. Esta iniciativa busca ofrecer una experiencia integral para aprovechar al máximo las tardes veraniegas en un entorno incomparable.

Mauricio González-Gordon, presidente de González Byass, ha sido el encargado de abrir el acto de presentación, acompañado por Almudena Martínez del Junco, presidenta de la Diputación de Cádiz, y María José García-Pelayo, alcaldesa de Jerez. Además, se ha contado mome con la asistencia de algunos de los artistas programados en esta edición, como José Mercé, Jesús Méndez y Pepe del Morao.

La alcaldesa de Jerez ha destacado que “pocas ciudades en el mundo, o quizá sólo una, puede ser identificada por implicar en sí misma un estilo de vida, gracias a artistas que han hecho posible con su voz, su sentimiento y su corazón que Jerez sea identificada por algo más”. Ha añadido que “el estilo de vida de Jerez es único. Una ciudad que tiene muy claro que tiene que crecer sobre sus raíces. Tenemos que defender lo nuestro, lo que es único y nos identifica. Tenemos que apostar por una ciudad de futuro sobre las raíces, seguir creciendo sobre lo que somos”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo a González Byass. Dirigiéndose a Mauricio González Gordon ha señalado: “hacéis vino, que es un milagro y una tradición milenaria y sobre esa raíz habéis construido un evento, un producto que hace que Jerez se convierta en una capital importante en verano”. Se ha referido a las más de 64.000 personas que el año pasado asistieron a Tío Pepe Festival, algo que demuestra que “el retorno económico que este festival tiene para nuestra ciudad, algo que hay que poner en valor porque este evento crea empleo en Jerez”.

Porque es más que asistir a un evento, es adoptar un estilo de vida que celebra la cultura, la tradición y la innovación. Es vivir intensamente cadanto, disfrutar de la compañía de amigos que comparten la misma pasión. Es dejarse llevar por la magia de Jerez, donde cada calle, cada plaza y cada rincón de sus bodegas tiene una historia que contar. Tío Pepe Festival nos invita a formar parte de algo más grande, a vivir la vida con pasión y pureza, a disfrutar de cada experiencia como si fuera única. Es una invitación a ser parte de una comunidad que valora la música, la gastronomía y los vinos como elementos esenciales de la vida, como componentes intrínsecos de nuestra identidad.

Así, durante los meses veraniegos de 2024, 'Veranea en la Bodega' ofrecerá grandes veladas únicas e irrepetibles gracias a la conjunción de elementos que las hacen inolvidables. La programación de la X edición de Tío Pepe Festival cuenta con un impresionante cartel de artistas que se presentarán en escenarios emblemáticos como el Patio de la Tonelería y la Bodega Las Copas.

El festival arrancará el 12 de julio con Ana Mena y su 'Bellodrama Tour'. La cantante y actriz malagueña ha consolidado su posición en la escena pop y urbana, siendo una de las estrellas más exitosas e imprescindibles del momento. Continuando con el programa, el 14 de julio, Gilberto Santa Rosa, conocido como el “caballero de la salsa”, presentará su 'Auténtico Tour 2024', interpretando sus grandes éxitos y nuevos temas.

La leyenda viva de la canción melódica, Raphael, volverá a las bodegas jerezanas el 17 de julio con su último trabajo 'Victoria', escrito y producido por Pablo López. Por otro lado, Miguel Poveda tomará el escenario el 19 de julio, ofreciendo un espectáculo donde el flamenco y los textos de Federico García Lorca se fusionan en una experiencia íntima y poética.

El 20 de julio, God Save The Queen traerá su tributo a la emblemática banda británica Queen, prometiendo una noche mágica con sus milimétricas recreaciones de los shows legendarios. En cuanto al 21 de julio, Take That presentará su 'This Life under the stars European tour', ofreciendo una actuación inolvidable en el último concierto de su gira de verano en España.

La Oreja de Van Gogh celebrará sus más de veinticinco años de trayectoria con una gira especial la noche del 27 de julio, y justo al día siguiente, el 28 de julio, Luis Fonsi conmemorará su medio siglo de carrera musical con un espectáculo lleno de sorpresas y sus mayores éxitos.

Agosto comenzará con Amaral el día 1, deleitando al público con su emblemático pop rock. India Martínez se presentará el 2 de agosto con su 'Nuestro Mundo Tour', transformado en "Vuestro Mundo Tour", donde la cantante cordobesa invita a sus seguidores a formar parte de su directo. Para el 3 de agosto, Arrival from Sweden ofrecerá 'The Music of ABBA', trayendo los éxitos de la mítica banda sueca con los músicos originales de ABBA.

El jerezano José Mercé estrenará su nuevo espectáculo 'José Mercé canta a Manuel Alejandro' el 4 de agosto, destacando su trayectoria como uno de los cantaores más importantes del flamenco. Tan sólo unos días más tarde, Sidecars celebrará sus 18 años como banda el 8 de agosto, mientras que el 10 de agosto, Santiago Auserón y su Academia Nocturna, fusionando géneros como el rhythm & blues, jazz, rock y soul.

Finalmente, Nil Moliner cerrará el ciclo de conciertos el 11 de agosto con su tercer disco 'Lugar Paraíso', que promete ser una nueva era cargada de música. Los Secretos pondrán el broche de oro el 16 de agosto, celebrando sus 45 años de vida con un concierto que repasará su historia musical y sus grandes éxitos.

Las entradas para las actuaciones anunciadas se encuentran a la venta en: www.veraneaenlabodega.com.

Solera y compás

Una edición más, el ciclo Solera y Compás de 'Veranea en la Bodega' 2024 promete noches mágicas llenas de la pureza y pasión del flamenco, con actuaciones que harán vibrar al público en el Patio de la Tonelería de las Bodegas González Byass en Jerez.

El 7 de agosto, Rancapino Chico y María Terremoto darán inicio al ciclo con una noche llena de autenticidad y sentimiento. Rancapino Chico, heredero de una rica tradición flamenca de Cádiz, ha seguido los pasos de su padre y se ha convertido en una voz prometedora del flamenco puro. María Terremoto, hija del célebre Fernando Terremoto, ha llevado el legado familiar a nuevas alturas con su voz potente y emotiva, consolidándose como una figura destacada del flamenco actual.

El 14 de agosto, Israel Fernández y Diego del Morao llenarán el Patio de la Tonelería de maestría flamenca. Israel Fernández conjuga el flamenco tradicional con la innovación. Su voz profunda transmite la esencia ancestral del flamenco, como muestra en su álbum 'Pura Sangre'. Diego del Morao, jerezano y talentoso guitarrista, aportará virtuosismo y compás a la noche.

La culminación del ciclo será el 15 de agosto con el jerezano Jesús Méndez, un cantaor comprometido con sus raíces y una figura destacada del flamenco actual. Méndez mantiene viva la tradición flamenca de su familia, influenciado por maestros como Manuel Torre y Antonio Mairena. Estará acompañado por el piano de Borja Évora y la guitarra de Pepe del Morao.

Las noches de Solera y Compás serán una celebración del flamenco en su estado más puro, ofreciendo al público la oportunidad de vivir la pasión, el duende y la maestría de estos grandes artistas en un entorno único e histórico.

Tío Pepe Comedy

Entendiendo la vital importancia del humor en nuestras vidas, González Byass presenta su ciclo Tío Pepe Comedy con dos citas estivales que prometen llenar las bodegas de risas y ofrecer momentos inolvidables de diversión.

El 26 de julio, La Chirigota del Selu abrirá este ciclo con su espectáculo 'Que ni las hambre las vamo a sentí'. En una noche de carnaval en la Bodega Las Copas, los asistentes podrán disfrutar del regreso triunfal de Selu. Será una velada llena de risas y coplas, combinando los mejores momentos de su repertorio.

El ciclo continuará el 9 de agosto con 'El Sentido del Humor: Dos Tontos y Yo', protagonizado por Santiago Segura, José Mota y Florentino Fernández. Estos maestros del humor ofrecerán en el Patio de la Tonelería un espectáculo lleno de reflexiones, risas y disparates, explorando el humor actual.

Cenas de las Estrellas

En este 2024, volveremos a disfrutar de la mejor gastronomía nacional en Jerez, de la mano de las Cenas de las Estrellas. Este ciclo culinario, que se llevará a cabo en las bodegas de González Byass, promete una experiencia sensorial inolvidable con la participación de destacados chefs y sus propuestas innovadoras.

El 22 de julio, María José Martínez del restaurante LIENZO, con una Estrella Michelín, en Valencia abrirá el ciclo en la Bodega González Byass. Reconocida como la chef más sostenible de España, María José ofrece una cocina mediterránea de autora, basada en productos locales y de temporada. Sus platos, que exaltan los sabores valencianos con una presentación creativa, son conocidos por sus magníficas salsas y cremas, ofreciendo una experiencia culinaria que combina sostenibilidad y sabor.

Por segunda vez, el restaurante ATRIO, con tres Estrellas Michelín, también formará parte de este ciclo el día 5 de agosto. Situado en Cáceres, y dirigido por el chef Toño Pérez y su socio José Polo, su cocina innovadora se complementa con una arquitectura moderna en un edificio histórico. ATRIO ofrece una experiencia sensorial única, donde la calidad y creatividad de sus platos se combinan con una impresionante bodega de coleccionista.

Además, González Byass presenta una renovada y variada oferta gastronómica para el verano de 2024, destacando dos restaurantes excepcionales situados en el corazón de las Bodegas Tío Pepe: El Huaso las noches del 2 y 9 de agosto, y el Restaurante Pedro Nolasco.

El Huaso, dirigido por jerezano Carlos Martel, ofrecerá una experiencia culinaria única con asados del Cono Sur, destacando su solomillo de vaca y pollo de campo marinado en brandy de Jerez.

El Restaurante Pedro Nolasco, ubicado en la emblemática calle Ciegos, está liderado por el chef Alejandro Bazán. Este establecimiento se especializa en una cocina de productos de temporada con un enfoque vanguardista, invitando a los comensales a sumergirse en la rica historia familiar de las bodegas a través de cada detalle de su propuesta gastronómica.

Vivencias memorables

Junto a todo ello, un año más Tío Pepe ofrecerá la posibilidad de terminar la noche en 'The Village', visitar, pasear o cenar en las bodegas, o las esperadas 'Cenas de las Estrellas'. De todo ello se conocerán más datos en las próximas semanas, pues un verano más, González Byass apuesta por poder saborear y disfrutar de lo mejor de la gastronomía, a través de propuestas que encuentran el maridaje perfecto en sus propios y exquisitos vinos.

Al igual que ya ocurriera en las últimas ediciones, conocer todos los secretos de las legendarias Bodegas Tío Pepe y poder pasar la noche en su interior será posible gracias al Primer Sherry Hotel del mundo, el Hotel Bodega Tío Pepe, recientemente reconocido como el “Mejor Hotel Enoturístico 2023” por el International Wine Challenge Industry Awards, uno de los grandes encuentros del sector del vino en España, y previamente premiado por ACEVIN como mejor alojamiento enoturístico de España.

En 2022, Tío Pepe fue galardonado por la Junta de Andalucía en la categoría de “Mejor trayectoria turística”. Reconocimiento que se suma a los ya recibido por Tío Pepe Festival galardonado en su trayectoria como Mejor Experiencia Enoturística 2016 con una mención especial concedida por ACEVIN, premio “Best Wine Event 2015” organizado por la revista Drinks International y cuenta con el certificado “Q de Calidad turística” otorgado por el Instituto para la Calidad Turística de España, por la apuesta decidida de calidad en el ejercicio de su actividad y en la prestación del servicio al cliente. Además, también ha obtenido la distinción de Mejor Evento Enológico del Mundo en la séptima edición de los premios “Drinks International’s Wine Tourism Challenge”, que organiza la revista británica The Drinks International. Igualmente, ha sido premiado por Acevin en los “Premios de Enoturismo 2018”, por tratarse de una propuesta singular e innovadora que combina a la perfección vino, cultura, arte, gastronomía y ocio para atraer a un público amplio que busca vivir una experiencia enoturística única y de calidad en la propia bodega.

