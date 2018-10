Vox cambia de ubicación un acto público que tenía previsto celebrar el domingo

Vox celebrará el próximo domingo en Jerez un acto al que asistirá su número 2 nacional, Javier Ortega Smith. Ahora bien, aún no se sabe dónde se realizará el evento, que será la puesta de largo de la formación en la ciudad.

Desde la pasada semana, la formación venía anunciando que este iba a desarrollarse en el conocido bar Damajuana, en la calle Francos. Sin embargo, esta mañana empezó a moverse por redes sociales que se hiciera un 'boicot' al local por albergar un acto de este partido.

Este medio se puso en contacto este mediodía tanto con el dueño del local como con la formación Vox quienes confirmaron las conversaciones que habían mantenido en estos días y el acuerdo para celebrar el evento. Ahora bien, tras el revuelo surgido en las redes sociales, ambas partes decidieron la idoneidad de buscar otra ubicación en torno a la una y media de la tarde.

Al acto de Vox anunciado, que lleva por título 'La España viva está aquí', acudirá el número dos de la formación a nivel nacional, Javier Ortega Smith, e intervendrá su responsable provincial, Juan Carlos Sanz, y su coordinador local, César Ruiz.

El dueño del bar, Luis García-Pelayo, se limitó a señalar a este periódico que el partido ha optado por buscar otro emplazamiento debido a cuestiones de "aforo y seguridad". Eso sí, mostró su indignación por las críticas recibidas. "Es alucinante lo que está pasando. Somos un local abierto a todos y que promueve desde hace muchísimos años la libertad de pensamiento", sentenció.

Por su parte, el responsable provincial de Vox dijo al respecto: "Desde nuestro partido respetamos la decisión adoptada por el propietario; lo último que queremos es perjudicar un negocio". Por ello, aseguró que ya se busca otro emplazamiento donde celebrar la presentación. "Este domingo haremos un acto en Jerez", afirmó Sanz.

Ahora bien, mostró su oposición a las críticas recibidas: "La libertad de expresión es para todos. Es tan sencillo que, si Podemos celebra un acto, yo opto por no ir; pues lo mismo tienen que hacer otros con los actos de Vox, no ir". "Ahora se ha anunciado que Willy Toledo va a ir a la UCA a un acto; entonces, por ese razonamiento que hacen algunos tendríamos que quemar la Universidad los que no estamos de acuerdo con lo que dice Toledo", añadió.