Así ha sido la temporada alta en el Aeropuerto de Jerez: bajan Barcelona y Madrid, sube Alemania

El Aeropuerto de Jerez continúa arrastrando unos registros inferiores a los contabilizados el pasado año. Con datos acumulados hasta el mes de octubre, la pérdida es del 6,9% respecto a 2024, una caída producida por la disminución del tráfico nacional —el número total de viajeros es de 795.440 viajeros—.

Ahora bien, esta diferencia porcentual respecto al ejercicio anterior se ha podido ir reduciendo de manera progresiva en los últimos meses puesto que al inicio de la temporada alta, que se inició en la última semana de marzo y se ha extendido hasta finales de octubre, la diferencia interanual estaba por encima del 17%.

Es más, contabilizando únicamente la temporada alta (datos de abril a octubre) la caída interanual es del 5,8%, una circunstancia causada por la reducción del tráfico nacional motivada fundamentalmente por la pérdida de viajeros de las rutas con Barcelona, debido a la marcha de Ryanair que redujo la operatividad con este aeródromo.

No obstante, también se ha producido una reducción de operaciones y plazas por parte de Iberia en la ruta que sigue moviendo más tráfico por la terminal jerezana, la de Madrid, con una caída del 2,9% respecto a la temporada alta de 2024.

Bien es cierto que la terminal continúa lejos del tráfico que tenía antes de la pandemia. Así, a estas alturas de 2019 ya había superado el millón de viajeros situando la diferencia porcentual del 22,6%.

La marcha de Ryanair

Era previsible que la marcha de Ryanair de Jerez, que sigue exigiendo a Aena una sustancial rebaja de las tarifas para regresar a la terminal, impactara negativamente en las estadísticas de este 2025. Este lastre continúa afectando a las dos rutas nacionales que operaba (Barcelona y Palma de Mallorca) que continúan en números negativos respecto al ejercicio anterior. Así, la ruta con Barcelona ha perdido un 37,4% de los pasajeros que contabilizó entre abril y octubre de 2024, mientras que la de Palma de Mallorca, un 42,1%.

Bien es cierto que en ambas conexiones, la controvertida low cost competía con Vueling, que decidió ir aumentando su operatividad conforme ha ido avanzando el año. Así, la compañía del grupo IAG ha incrementado sus conexiones en un 28,7% respecto a 2024 en la ruta con Barcelona y un 9,8% en la de la capital balear, un aumento que no ha podido cubrir todo el hueco dejado por la irlandesa. No obstante, la aerolínea ha incrementado tanto su programación invernal con Jerez en este invierno y ha anunciado que continuará creciendo en 2026 durante la próxima temporada estival tanto en ambas conexiones como en la que suele programar con Bilbao durante los meses de verano.

Ryanair también explotaba una ruta internacional, concretamente con el Aeropuerto de Londres Stansted. La llegada del turoperador Jet2, que acordó con la Junta de Andalucía su aterrizaje en Jerez varios meses antes que se conociera la 'espantá' de Ryanair, ha permitido que las cifras de las conexiones con el Reino Unido hayan bajado solo un 15% respecto al año pasado.

La bajada de Madrid

Entre abril y octubre, unos 115.000 pasajeros volaron entre Madrid y Jerez, una ruta que volvió a ser la que más viajeros movió en el periodo de temporada alta —en 2024 fue desbancada por la conexión con Barcelona—. Ahora bien, esta ruta concatena su segundo año de pérdidas con un 2,9% menos de viajeros respecto al año anterior. La bajada es aún más acusada en la comparativa con 2019, donde se ha dejado casi el 38%.

En este periodo, no solo se han producido menos operaciones con la capital de España —1.221 frente a 1.242 que hace un año— sino que se ha realizado con unos aviones de menor capacidad, concretamente con los CJR Bombardier de su franquiciada Air Nostrum, que cuentan con menos plazas que los Airbus A319 o A320 con los que opera Iberia cuando cubre directamente esta ruta.

De hecho, y teniendo en cuenta las estadísticas de Aena, en este 2025 el 95% de las operaciones entre Madrid y Jerez han sido realizadas por Air Nostrum. En cambio, antes de la pandemia, Iberia hacía directamente el 69% de los vuelos, dejando el resto a su franquiciada.