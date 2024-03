La alcaldesa de Jerez destaca la valentía y la trayectoria de Lala Prieto

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, ha ofrecido una recepción a la pregonera de la Semana Santa 2024, Eulalia 'Lala' Prieto, que ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento. El acto ha contado con la presencia de miembros de la Corporación, representantes del mundo cofrade y familiares de la pregonera.

La alcaldesa, que ha deseado a 'Lala' Prieto mucha suerte para el próximo domingo, ha destacado que "sé que no te temblará el pulso en el Villamarta porque eres una mujer valiente, con un profundo sentimiento cofrade y con una trayectoria que te avala".

García-Pelayo también ha recordado que "eres la tercera mujer que pregonará la Semana Santa jerezana. En un mes tan significativo para las mujeres, con la programación especial del 8M en marcha, es otro motivo de orgullo que seas tú quien pregone la Semana Mayor" y ha añadido que "ya llegarán más mujeres pregoneras, en la vida de las hermandades las mujeres cada vez aportan más y ese cambio es ya imparable. También la Semana Santa se está adaptando a la sociedad actual, donde la mujer tiene un papel cada vez más relevante".

"Estoy convencida de que tu pregón será un pregón con alma, con corazón en el que recrearás todos aquellas vivencias de tu infancia, con el que todos los que te escuchemos podremos sentirnos identificados. No me cabe ninguna duda que será un gran pregón", ha añadido la alcaldesa, quien ha recordado que el pregón marca la cuenta atrás para el inicio de la Semana Santa tras una Cuaresma que "hemos vivido con intensidad, con numerosos actos y actividades, y que nos llevará por fin al inicio de nuestra Semana grande".

Por su parte, Eulalia Prieto ha agradecido a la alcaldesa la recepción así como “el cariño de los medios de comunicación, y de la ciudad entera, cofrades o no, religiosos o no, por tanto cariño y por la confianza” y ha añadido que “va a ser un pregón escrito por una mujer pero no escrito exclusivamente para las mujeres, yo también me he visto representada en muchos pregones escritos por hombres, así que es un honor y un privilegio y espero estar a la altura de las expectativas”.

Igualmente ha añadido que “espera que el pregón también sirva para que la gente joven vea que las hermandades hacen una gran labor, que todos estamos incluidos y que se hace a través de ellas una gran labor social y de integración”.