Ryanair extiende su 'chantaje' por las tasas por Europa: deja aeropuertos en Francia, Alemania, Austria y Lituania

Ryanair continúa su política de tratar de obtener tarifas más baratas en los aeropuertos de toda Europa con la misma estrategia que utilizó en Jerez para argumentar su marcha el pasado mes de marzo: la disminución de rutas y abandono de terminales. La low cost dejó de operar en Jerez a principios de la actual temporada alta alegando que no podía continuar afrontando los precios establecidos por Aena, la gestora de infraestructuras aeroportuarias del país. Sin embargo, este mismo argumento está siendo utilizado por la compañía en los últimos meses para justificar su reducción de operatividad o su marcha de aeropuertos de otros países europeos como Francia, Alemania y Austria, entre otros.

La última retirada anunciada fue a finales de la pasada semana de Alemania, donde la compañía anunció un recorte de más de 800.000 asientos y la cancelación de 24 rutas en nueve aeropuertos (incluidos Berlín, Hamburgo y Memmingen), además del mantenimiento de los cierres con Dortmund, Dresde y Leipzig. Su justificación ha sido que que el Gobierno federal germano no ha atendido su petición no solo de que no aplique las subidas a los impuestos de aviación previstas, sino que las "elimine por completo" para que Ryanair pueda desarrollar sus planes de expansión en el país.

El argumento, por tanto, es el mismo al utilizado cuando anunció su marcha de la terminal jerezana. Previamente, la compañía había planteado un incremento de la operatividad en aeródromos como Jerez si el Ministerio de Transportes y Aena aceptaban una sustancial rebaja de las tarifas aeroportuarias —la alcaldesa de la ciudad, María José García-Pelayo, dijo recientemente que su propuesta pasaba por ampliar un 92% su operatividad—. Al no producirse —la low cost alegó que nunca llegó a recibir respuesta— inició un proceso de retirada de los aeropuertos más pequeños, con una primera fase que afectó a Jerez y Valladolid y que ha continuado con otros aeródromos regionales a lo largo de los últimos meses. Sin embargo, la aerolínea ha aumentado su operatividad en otros aeródromos nacionales como Málaga o Alicante.

Pero España y Alemania no han sido las únicas víctimas, por el momento, de esta confrontación abierta por Ryanair. En estas últimas semanas también ha anunciado recortes en Francia, Austria, Dinamarca, Letonia y Lituania con el mismo argumento. Mientras, en paralelo, ha anunciado más conexiones en Italia (excepto Roma, donde también exige menores costes tras un anuncio de subida ), Suecia, Hungría, Polonia, Eslovaquia, Albania y Marruecos argumentando que su política fiscal es menor.

Fuentes del sector aéreo explicaron a la agencia de noticias Efe que Ryanair tiene un problema común a todas las aerolíneas que no es otro que la falta de aviones dado que los grandes constructores (como son Airbus y Boeing) acumulan importantes retrasos en sus entregas. A juicio de estas fuentes, esta escasez de material les impide atender toda la demanda potencial y les lleva a reasignar sus aparatos a aquellos aeropuertos más rentables y con mayor factor de ocupación y descartar otros con menor volumen.

En este contexto, será este miércoles cuando la alcaldesa de la ciudad se reúna con los directivos de la compañía aérea en Madrid. En los últimos meses, algunas administraciones públicas como la Junta de Andalucía, Diputación Provincial y Ayuntamiento (todas gobernadas por el PP) han reclamado una negociación con esta compañía sobre la política tarifaria. En cambio, tantl el Ministerio de Transportes, en manos del PSOE, como Aena han reiterado que estos precios están fijados por una ley, que precisamente elaboró y aprobó el PP en 2014, y han advertido continuamente de que un país no puede someterse al "chantaje" de una compañía aérea para establecer sus tasas aeroportuarias. De hecho, en varias ocasiones, los responsables de la gestión aeroportuaria del país han insistido en que Ryanair adopta este tipo de decisiones no por las tasas sino por su agresiva "política comercial".