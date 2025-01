La alcaldesa de Jerez muestra su apoyo a los taxistas: "Es una reivindicación justa"

La alcaldesa de Jerez, María José García-Pelayo, junto al teniente de alcaldesa de Seguridad, José Ignacio Martínez, ha mostrado el apoyo del Ayuntamiento al sector del taxi en su protesta contra la subida de precio de las compañías aseguradoras con motivo del inicio de la caravana de protesta convocada por la Federación Andaluza de Autónomos del Taxi (FAAT) y por la Asociación Nacional del Taxi (ANTAXI) a la que se ha sumado Tele-Taxi Jerez, y que ha contado además con la presencia en la ciudad de la asociación de taxistas de Rota.

García-Pelayo, junto al presidente de la Tele-Taxi Jerez, Alejandro García, ha subrayado que “se trata de una reivindicación justa, nos hemos reunido en varias ocasiones con Alejandro y sus representantes e incluso con sus representantes de la directiva nacional”. Ha añadido que “lo que no es normal es que se estén poniendo tantos problemas para un servicio que es público y la obligación del Gobierno de España es que este servicio se preste. Tenemos que contar con taxistas, sean propietarios o asalariados, y que presten este servicio con los recursos necesarios y los medios necesarios para que les sea rentable”.

En este sentido, la alcaldesa ha remarcado que “literalmente se les está asfixiando con los seguros que se les están exigiendo, con cantidades desorbitadas por cambio de coche o por renovación. Pedimos al Gobierno de España que sea sensible con la industria del taxi y que se rectifique una política que es mala para el sector del taxi y que afecta a los españoles”.

El taxi “es fundamental para trasladar a personas mayores, para hacer gestiones y para las comunicaciones, para facilitar que la gente pueda vivir donde quiera, en Jerez nos sentimos muy orgullosos del servicio del taxi que tenemos. Jerez sigue creciendo y están haciendo mucho por la ciudad, con programas como el ‘taxi a demanda’ en la zona rural, en el día a día y también se vuelcan en los grandes eventos que organiza Jerez”.

Por su parte, el presidente de Tele-Taxi Jerez, Alejandro García, ha indicado que “agradecemos siempre el apoyo recibido por parte del Ayuntamiento en todo lo que planteamos. Esta convocatoria nacional de paro viene tras haber agotado una programación de visitas con todos los sectores ante esta problemática. Llevamos dos o tres años sufriendo el abuso y la asfixia de las compañías, todas sin excepción, incluido el propio consorcio, con pólizas de 3.000 euros y de 4.000 euros. Estamos tratando de resolverlo, hay compañeros que no pueden salir a trabajar porque hay compañías que no los aseguran, o no tienen 4.000 euros para pagar el seguro”.

Asimismo, ha añadido que “la situación requeriría un paro total hasta llegar a una solución pero pensamos en la ciudadanía, a la que nos debemos, y de ahí el paro de estas tres horas”, ha apuntado el presidente de Tele-Taxi.