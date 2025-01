Being Floyd deleita a su público con el Dark Side Of The Moon en La Guarida del Ángel

Being Floyd, en un momento de su interpretación del Dark Side of The Moon en La Guarida del Ángel.

La Guarida del Ángel se llenó de buenos aficionados al rock psicodélico, progresivo y sinfónico para presenciar la puesta en escena del mítico 'Dark Side Of The Moon' de Pink Floyd, el tercer disco más vendido de la historia, a cargo de la banda tributo Being Floyd, compuesta por José Ángel Márquez (voz solista y guitarra), Nacho Salmerón (guitarra), Javier Salmerón (bajo), Ismael Colón (batería) y Alberto Márquez (teclado y voz), que estuvieron acompañados para esta ocasión especial por Erika Gómez (voz y coros) y Antonio Torres (saxo).

Being Floyd, que cumple tres años de vida como formación, tenía por delante el reto de afrontar por primera vez en vivo la representación del que para muchos está en el podio de los mejores trabajos de la historia del rock. En anteriores conciertos ya había interpretado varios temas del DSOTM y ahora tocaba el turno de 'meterse' con el disco al completo y no defraudó. Al contrario, los que asistimos al concierto y seguimos la evolución de la banda pudimos comprobar la buena forma de una formación que cada vez suena con más empaque.

Unos minutos antes de las once y media de la noche comenzaron a sonar las primeras notas de un disco que abre y cierra con los latidos de un corazón y que aborda temas como la locura (Brain Damage), el paso del tiempo (Time), la muerte (The Great Gig in the sky), el dinero (Money), las relaciones entre las personas y la naturaleza humana (Us and Them y Breathe)... Roger Waters en estado de gracia con letras filosóficas que seguiría explorando en los siguientes discos de la banda Wish you were here, Animals y The Wall.

La banda Being Floyd se despide de su público tras el concierto ofrecido en La Guarida del Ángel.

Lejos de ser una copia, Being Floyd es una banda tributo con muy buenos músicos con personalidad propia que fue desarrollando los temas del mítico disco de los Floyd durante los 45 minutos aproximadamente que duró la primera parte del concierto. Erika Gómez (Erika Soul) tuvo su momento estelar interpretando a las mil maravillas, pese a un inoportuno constipado, el inmortal 'The great gig in the sky' de Rick Wright al que puso voz Claire Torry en el disco original y, de seguido, le llegó el turno igualmente a Antonio Torres para poner las notas de saxo en 'Money' y 'Us and them'. En pleno apogeo, la banda acababa por todo lo alto con una fantástica versión de 'Any colour you like' y el colofón final de 'Brain damage' y 'Eclipse' con un público que para entonces ya estaba entregado.

Tras el broche de oro al 'Dark side', Being Floyd pasó a la segunda parte del concierto arrancando con 'Shine on you crazy diamond', homenaje y recuerdo al líder y fundador de Pink Floyd, Syd Barret, quien sólo participó en el primer disco de la banda ('The piper of the gate of dawn') y mínimamente en el segundo ('A soucerful of secrets') para luego abandonar el grupo por sus problemas mentales a causa de los excesos del lsd. Fueron más de 15 minutos de puro rock sinfónico enlazando las distintas partes del tema con el que abre y cierra 'Wish you were here'. Precisamente le siguió esta canción inmortal pasando luego a 'Echoes', cima del progresivo del universo floydiano, 21 minutos que se hicieron hasta cortos. Los chicos cerraron el concierto con 'Another brick in the wall', pero el público quería más y ellos también, así que volvieron a escena para, ahora sí, despedirse con 'Comfortably numb', tal y como hace Gilmour en sus actuales directos.

Dos horas de concierto de una banda tributo que ya tiene un importante rodaje y que va a más recordando a uno de los grupos más influyentes de la historia del rock, para muchos el mejor junto a The Beatles. El próximo desafío... interpretar el 'Wish you were here' ¿no?