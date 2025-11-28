El "calvario" de las familias con niños víctimas de agresiones en la Escuela Infantil La Granja en Jerez: "Estamos desesperados"

Las vidas de varias familias con niños en la Escuela Infantil La Granja se paralizaron el pasado mes de octubre. Unas grabaciones revelaron cómo una de las maestras se comportaba de forma irregular con pequeños de apenas 2 años de edad. Frente a un ordenador en la Comisaría de Jerez, las familias de cinco niños vieron cómo la docente actuaba con sus hijos.

La Policía Nacional detuvo el 28 de octubre a la ex trabajadora (la empresa la despidió al conocer las grabaciones) de la Escuela Infantil La Granja por presunto delito de maltrato infantil. Finalmente, el Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez, en funciones de guardia, ordenó su puesta en libertad provisional, aunque continúa siendo investigada por un presunto delito contra la integridad moral. Asimismo, y como medida cautelar, la jueza le impuso la prohibición de aproximarse a menos de 200 metros del centro educativo y de los cinco menores que inicialmente fueron identificados como posibles víctimas de estos hechos. Durante su comparecencia en sede judicial, la mujer detenida se acogió a su derecho constitucional a no declarar.

¿Cómo están viviendo las familias afectadas la espera al juicio?: "Desesperados". "La ansiedad y los nervios que tenemos todos es increíble, hasta los niños mayores. Yo tengo un niño de 15 años y otra de 12, y al mayor lo he tenido que recoger varias veces del instituto con ansiedad, porque él adora a su hermana chica. Es que me lo han dicho en el instituto, vamos, que hasta perdió un poco la conciencia por la ansiedad que tiene. Por la edad no se puede medicar, así que le estoy dando valeriana... Nos gustaría poder acceder a una psicóloga o algo, porque el médico lo que nos dice es que tenemos que pasar el duelo. ¿El duelo de qué? Si esto es una locura", declara Mari, madre de una niña que fue grabada.

"Es que el saber que está en la calle, que está tan tranquila... para nosotros es desesperante. No me la he cruzado, pero lo temo. Yo voy a Carrefour o Mercadona y voy mirando por si me la encuentro, es que no lo puedo evitar. Esto es una ansiedad enorme, pero hay que esperar a la justicia. Y como nosotros están las demás familias", subraya.

Las familias esperan los siguientes pasos en el proceso judicial, ya que la próxima cita es el 11 de diciembre con la declaración de la directora del centro educativo y los responsables de las cámaras de vigilancia que captaron las imágenes en la clase. "Ella (por la ex docente) se niega a declarar y de verdad que te lo digo, temo cruzármela en la calle. ¡Si hay vídeos en los que se ven cómo hay maltrato hacia cinco niños de apenas 2 años! ¿Cómo puede estar en la calle por Dios? Es que no me entra en la cabeza... ¿Por qué no ve un juez ya estos vídeos? Que es maltrato, no es cualquier tontería de un tirón de pelo. No, aquí hay cosas graves. ¿Qué hace esta mujer en la calle?", se pregunta Mari.

En el caso de su hija, hay grabaciones de dos días diferentes: "En uno de los días, mi hija estaba sentadita quieta y tranquila y la mujer pasó por su lado y le metió un bofetón en toda la cara, que echa hasta la cabecita para atrás y todo, y se pone a llorar. Y la mujer fría, tan normal. Y el segundo día, mi niña está sentadita en su silla quieta, la otra se agacha, le tira un pellizco en el cachete, le tira del pelo de la patilla y le dice 'te voy a matar". "Mi niña no se va a acordar, pero a mí no se me va de la cabeza. Este proceso es un calvario. Y además, habría que mandar a un psicólogo a esa clase, porque hay niños que sí hablan y dicen cosas de esa profesora, y te cuentan perfectamente lo que hacía...", declara Mari, añadiendo que los padres afectados solicitan asistencia psicológica.