Comienza el 'baile' en el PP de Jerez

El PP de Jerez no apostó por Pablo Casado en las pasadas elecciones a la presidencia del partido pero eso no significa que de esta ciudad, por su importancia en el conjunto de la provincia y de Andalucía, no vayan a salir cargos públicos populares para el nuevo Gobierno autonómico.

Descartados de momento Antonio Saldaña por su candidatura a la Alcaldía y María José García-Pelayo por ser diputada en Madrid, todas las miras se centran en dos personas que tienen muchas posibilidades de ostentar responsabilidades en el nuevo equipo que conformará Juan Manuel Moreno Bonilla tras un pacto con Ciudadanos en la Junta de Andalucía.

Se trata de Agustín Muñoz, subdelegado del Gobierno en la provincia hasta la pasada legislatura, y de Javier Durá, que según ha podido saber este Diario es uno de los preferidos por la nueva dirección del partido para dar el salto desde Jerez a las tareas autonómicas. Durá ha sido concejal desde el año 2000 y ha desempeñado diferentes responsabilidades en los gobiernos del PP en el Ayuntamiento de Jerez en 2003-05 y 2011-15.

Se le considera "una persona muy comprometida que ha realizado una gran campaña" en las pasadas elecciones andaluzas. Otra persona que también cuenta con buenos informes de cara a contar con responsabilidades en la 'nueva' Junta es Isabel Paredes, también concejal popular que tiene experiencia municipal de gobierno.

Muñoz, Durá y Paredes suenan en las quinielas para cargos intermedios en el futuro Gobierno de la Junta, bien en Sevilla o bien en la provincia. Serán muy importante para conocer su ubicación los nombramientos que el PP realice al frente de las consejerías, aunque se da por hecho que habrá algún cargo jerezano en la nueva estructura autonómica central o provincial.

Otro edil que es seguido muy de cerca por la dirección popular es Jaime Espinar, aunque de momento se considera que debe seguir fogueándose en la vida política municipal y en estos momentos como apoyo importante de Antonio Saldaña de cara a las elecciones de mayo de 2019.

Según las mismas fuentes, la idea del PP es apoyarse también en profesionales independientes para ocupar determinados cargos, sobre todo en Sanidad, pues en las filas populares se da por hecho que en el reparto de carteras con Ciudadanos la referente a la salud de los andaluces caerá de su lado dentro de la negociación, al igual que Educación.

De hecho, estos días se está pidiendo desde el partido a sus cargos que vayan recabando listas de profesionales que puedan integrar ese nuevo organigrama popular que, en parte, sustituirá al que habían realizado los socialistas.