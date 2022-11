"No, esta casa no se cierra". La superiora de la casa de las Hijas de la Caridad San Vicente de Paúl, sor Dolores, ha asegurado a este medio que el traslado de varias de las hermanas de la comunidad a otro edificio de la orden, "no va a significar ningún cambio en el servicio que ofrecemos tanto en el Comedor del Salvador, como en la guardería". Una situación que había alertado a varios ciudadanos, temerosos de que se cerrara este servicio social.

"Estas hermanas han ido cumpliendo años y llega un momento en que tienen sus limitaciones y requieren más atenciones, son muy dependientes. Por ello, se decidió que fueran trasladadas del Comedor a otra casa nuestra acondicionada para ellas, en una residencia de hermanas mayores, con los recursos que necesitan ahora mismo. Las que nos hemos quedado aquí, que somos tres, estaremos durante todo el día, atendiendo el Comedor y la guardería, pero dormiremos siempre en Villa Milagrosa en Picadueñas. Ahora ya formamos una sola comunidad".

"Nosotras -insiste- seguiremos igual, la misma actividad, con la casa abierta todo el día, los fines de semana. De aquí no salimos, esta casa no se cierra, ni mucho menos, eso no se nos ha pasado por la cabeza. Lo único que somos menos hermanas aquí y que dormiremos en otra comunidad. Imagino que alguna hermana se unirá a nosotras para echarnos una mano. Pero no nos vamos".