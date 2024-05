Los últimos supervivientes del centro comercial El Quinqué en Jerez

El 26 de octubre de 1985 abrió sus puertas en la calle Mesones el Centro Comercial El Quinqué. El día de la inauguración no cabía un alfiler en el pasillo central y hasta un venenciador animó la cita para dar la bienvenida a este "verdadero acontecimiento". Ocho comercios muy variados apostaron por este centro. Hoy, sólo quedan dos.

"Un grupo de comerciantes jerezanos, con auténtica visión de lo que debe ser el inmediato futuro de la actividad comercial en el centro de nuestra ciudad, han puesto en marcha un nuevo centro que, con la denominación de Centro Comercial El Quinqué, ofrece a los jerezanos una amplia y moderna oferta de servicios". Así se presentaba al público El Quinqué.

Charcutería Reyes, La Rosa de Oro, Trapos, Athenea, Flash, Floristería Malala, la Administración de Lotería nº12 y Cafetería Tobago fueron los nombres propios de esta apertura en Mesones. Casi 39 años después, sólo la Administración continúa, y Yolanda Alcántara, que antes estaba en Flash, pasó a abrir la Casa de Muñecas.

"Para mí no ha cambiado, sigo abriendo mi tienda cada día. Esto es un centro comercial pequeño y por aquí han pasado comercios de todo tipo. La gente se aburre porque ser autónomo es muy difícil. Este fue el primer centro comercial de Jerez y poca importancia se le ha dado a este lugar", subraya Alcántara.

La empresaria comenzó en el Quinqué en la tienda Flash, que se ubicaba al final del centro. Pero a los años abrió el comercio que ella soñaba, una Casa de Muñecas. "No sólo ha cambiado este centro comercial, sino en el centro en general. Muchas mujeres mayores me dicen 'qué pena del centro, qué pocas tiendas quedan', y yo siempre respondo lo mismo, que eso lo hemos provocado los propios jerezanos que nos hemos ido fuera", declara Alcántara, quien añade que "está muy bien todos los negocios de la hostelería, pero no podemos olvidarnos de que si queremos recuperar la vida aquí hacen falta tiendas, hace falta sitios donde comprar".

La calle Mesones "es una de las calles con más paso del centro. Comunica la plaza de abastos con Correos, estamos cerca del Villamarta y al ser sólo peatonal, muchas personas prefieren venir por aquí antes que por Santa María". ¿Por qué no funciona entonces El Quinqué? Alcántara no entra mucho en el pasado pero sí tiene esperanzas en el futuro: "El nuevo propietario del centro tiene grandes proyectos. Va a cambiar el aire de esto".

Javier Melgarejo gestiona desde hace poco la Administración de Lotería. "Estamos intentando dar a conocer que estamos aquí porque es verdad que hay mucha gente que desconoce este centro comercial y esta oficina, sobre todo entre la gente joven. Nosotros hemos llegado hace poco pero sabemos que este sitio tuvo mucha importancia hace uno años. Así que cualquier iniciativa que traiga vida al centro y a la calle es bienvenida, porque la vida trae más vida", declara Melgarejo.

Para la empresaria jerezana, no sólo hace falta un empuje al propio centro El Quinqué, sino que pide al Ayuntamiento que ponga "interés" en la calle Mesones. "Somos el trastero de la calle Santa María. Dejamos cables fuera, pintadas, aire acondicionados, un trastero... Mientras que en la calle Santa María todo es muy bonito. Yo creo que esta calle encalada con macetas de colores sería un gran atractivo. Más barato imposible. Aquí vienen muchos turistas a El Pasaje y en esta calle se paran para ver a los bailaores antes de entrar. Es una calle auténtica de Jerez", remarca Alcántara.