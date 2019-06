Ciudadanos: no a un pacto de gobierno con el PSOE, sí a acuerdos puntuales durante el mandato

Ciudadanos no prevé alcanzar algún tipo de acuerdo con el PSOE antes del próximo sábado, día en el que Mamen Sánchez será investida alcaldesa. Ahora bien, no descarta llegar a acuerdos puntuales durante el mandato ya que la suma de sus ediles (cuatro) con los del PSOE (10) le da la mayoría necesaria en el pleno.

Esta fue en síntesis, la propuesta que el portavoz de la formación naranja, Carlos Pérez, le ha trasladado en la mañana de este martes a la alcaldesa, la socialista Mamen Sánchez, en una reunión celebrada en el Ayuntamiento.

Ahora bien, y con la intención de evitar cerrar cualquier puerta, Pérez aseguró que su partido "no ha decidido" su voto en la sesión del sábado. Es más, reconoció que la postura final no la fijará la agrupación local sino la comisión de pactos creada por el partido a nivel nacional y regional.

Eso sí, el portavoz municipal mostró un panorama donde dijo que es "complicado" cualquier tipo de respaldo de Ciudadanos a la candidatura de Mamen Sánchez a pesar de que el pasado lunes su partido escenificara su flexibilización a la negativa inicial de pactar con el PSOE en Andalucía señalando que estaría abierto al diálogo en ciudades donde la formación socialista sea la lista más votada y no haya alternativa de pactar con el PP, como es el caso de Jerez.

Así, para empezar insistió en que los "socios naturales" del PSOE son Adelante y Ganemos Jerez, "que son los que le dieron la Alcaldía en 2015". Asimismo le echó en cara el "incumplimiento" del presupuesto municipal acordado en 2017 entre ambas formaciones "donde Ciudadanos puso medidas como congelar los impuestos o disminuir el tiempo de concesión de licencias". Y Pérez también hizo referencia a la "directriz nacional" de no apoyar a aquellos candidatos que no renieguen de Pedro Sánchez por "subir los impuestos" y llegara a "apoyos y acuerdos con el independentismo".

Sin embargo, en el encuentro, según lo apuntado por el representante de Ciudadanos, el PSOE no le ofreció entrar en el próximo gobierno de Jerez, un supuesto que tampoco contempla la formación naranja y que ya habla de acuerdos puntuales durante el próximo mandato.

Por lo tanto, la agrupación local opta no solo por mantenerse en la oposición sino por evitar cualquier atadura con el próximo ejecutivo socialista durante los próximos cuatro años. No en vano, sus cuatro ediles siguen siendo una alternativa que tendrá Mamen Sánchez para sacar adelante los principales asuntos si no hay acuerdo con las formaciones que tiene a su izquierda (Adelante Jerez y Ganemos Jerez).

De hecho, Carlos Pérez, al término de la reunión, incidió en esta posibilidad: "Vamos a hacer lo mismo que en estos cuatro años, una labor de oposición firme y muy constructiva. La legislatura son 4 años, independiente de lo que ocurra el sábado". "Estamos dispuestos a aprobar distintas posibilidades durante la legislatura como acuerdos presupuestarios, ordenanzas fiscales, PGOU...", añadió.

Ahora bien, este posicionamiento no bloqueará la investidura de Mamen Sánchez del próximo sábado ya que, por un lado, otro candidato no está en disposición de alcanzar los 14 votos necesarios para ser proclamado en la votación y, por otro, el PSOE fue la lista más votada en las pasadas elecciones, circunstancia que le garantiza el bastón de mando si no obtiene la mayoría suficiente en la sesión.

En la reunión, celebrada en el despacho de Alcaldía y que no llegó a la hora de duración, estuvieron presentes por parte de la formación naranja Carlos Pérez y la número dos de la lista, Estefanía Brazo. Mientras, por parte del ejecutivo, además de la regidora, asistieron José Antonio Díaz y Laura Álvarez. Ciudadanos obtuvo en las pasadas elecciones 11.941 votos (un 13,6% del total), un escrutinio que le permitirá contar en la próxima corporación con cuatro concejales.

Por lo tanto, el PSOE sigue sin tener cerrado algún tipo de acuerdo con otra formación en estos momentos previos al inicio del nuevo mandato municipal. Adelante Jerez ya le comunicó este lunes que no participará en un gobierno y sopesa seriamente, ni siquiera, apoyar a Mamen Sánchez en la investidura.

Mientras, Ganemos Jerez ha anunciado en la mañana de este martes su predisposición a "dialogar con el PSOE, aunque se está a expensas de fijar un nuevo encuentro entre ambas partes.

Los socialistas, en cambio, no ven con malos ojos gobernar en solitario, teniendo en cuenta que ya lo han hecho durante el mandato que está a punto de expirar. Eso sí, le quedan cuatro años por delante donde requerirá de acuerdos o bien con Adelante Jerez y Ganemos o con Ciudadanos en aquellos asuntos que requieran de la aprobación del voto.