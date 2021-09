La comunidad educativa del CEIP Guadalete de El Torno pide una solución al problema del edificio

Los alumnos del CEIP El Torno no han podido iniciar las clases esta mañana debido a los problemas estructurales que presenta el centro. Por esta razón, la comunidad educativa del colegio se ha concentrado a las puertas del mismo para reclamar una pronta solución.

Con pancartas en mano y al grito de 'queremos estudiar con seguridad', alumnado y familias, acompañados del alcalde pedáneo Francisco Javier Fuentes, han pedido una "solución" al asunto que viene arrastrándose desde hace varios años.

En principio, tal y como han adelantado desde el Ampa, "los niños no van a entrar a clase porque están en peligro, las grietas son cada vez más grandes y no se hace nada", ha apuntado Carmen Soto, que ha confirmado que las protestas seguirán en los próximos días con nuevas concentraciones "porque hay que arreglar esta situación, los niños tienen que empezar las clases y si no puede ser en el colegio, donde sea".

Por su parte, el director del centro, Alejandro Sánchez, ha reconocido que este problema "es una herencia que se viene arrastrando desde hace diez años y a la que no se da solución ni por parte del Ayuntamiento ni por parte de la delegación territorial en Cádiz. Cuando vienen unos dicen que es mantenimiento, y que corresponde al Ayuntamiento, y cuando vienen otros dicen que es un problema estructural y que compete a la delegación territorial. Las competencias no se tienen claras y al final los que pagan son los niños porque no hay solución".

Junto a Francisco Javier Fuentes, alcalde de El Torno, ha estado el delegado de Educación del Ayuntamiento de Jerez, Juan Antonio Cabello, quien ha insistido en que desde el Consistorio jerezano se entiende "que el daño es estructural. Hay un informe de Urbanismo del año 2017 donde ya se apunta en esa dirección. De hecho, personal de la Junta ya estuvo aquí en mayo, tras remitirle ese informe de 2017, y reconocieron que eran daños estructurales. Tenemos un segundo informe de Urbanismo, aunque todavía está en fase preeliminar, y vuelve a incidir en lo mismo".

Cabello admitió además que "estamos en conversaciones con la delegación, de hecho ayer hablé con el delegado territorial, y se están buscando soluciones".

El alcalde, por su parte, ha pedido una pronta solución al problema, "que venimos denunciando desde hace meses" y ha reconocido que "es un asunto de total prioridad para los niños, y no se puede aguantar que no puedan asistir a clase. Vamos a hacer todo lo posible para solucionarlo". Asimismo, ha preguntado "si Juanma Moreno dejaría entrar a sus hijos en un colegio en las condiciones en las que está este".

La Junta culpa al Ayuntamiento

Mientras que el delegado municipal de Educación achaca que se trata de un problema estructural y que por tanto corresponde a la Junta, desde la delegación territorial, a través de un comunicado, aseguran que "la reparación del deterioro que presenta el CEIP Guadalete en el Torno, debe ser acometida por el Ayuntamiento por ser resultado de la falta de conservación del mismo".

Dicho comunicado destaca también que "el Consistorio tiene la obligación de aportar un informe actualizado del estado del inmueble del que es titular, con detalle de patologías y actuaciones procedentes a acometer para determinar si hay peligrosidad para la comunidad educativa".

Asimismo, insiste en que "la reparación del centro, como se ha dicho, es responsabilidad del Ayuntamiento por no haber realizado un mantenimiento acorde a las necesidades del edificio". Del mismo modo, afirma que "la Consejería, cuando reciba el informe municipal, valorará las actuaciones más urgentes a realizar, velando por la seguridad del alumnado".